Le Smash international d’ABBA atteint le marché américain

C’est l’un des ABBAchansons emblématiques de , mais l’histoire de « Money, Money, Money » contient quelques anomalies surprenantes. L’un est que, bien qu’il ait dominé les charts dans de nombreux pays européens ainsi qu’en Australie, ce n’était pas un n ° 1 au Royaume-Uni, bien qu’il s’agisse de la suite de « Reine dansante », ce qui était. L’autre est que le Andersson-La composition d’Ulvaeus a pris environ un an pour figurer dans le classement américain, puis n’a pas réussi à y figurer dans le Top 40.

Après avoir connu un succès international à l’automne 1976, « Money, Money, Money » est entré dans le Billboard Hot 100 du 22 octobre 1977. C’était le successeur de « Knowing Me, Knowing You », qui avait été un succès respectable, culminant au n°14. Juste avant cela, « Dancing Queen » s’était également hissé au sommet des best-sellers américains.

Mais l’historique des charts d’ABBA aux États-Unis a toujours connu des hauts et des bas. Le single est entré dans l’enquête au n ° 84, la deuxième arrivée la plus élevée de la semaine derrière le crossover rock-pop de Toto « Hold The Line ». reine« We Are The Champions » de « We Are The Champions » est entré dans ce même classement au n ° 87, tout comme l’hommage du géant country Merle Haggard au défunt Elvis, « De Graceland à la terre promise. »

« Money, Money, Money » s’intitulait à l’origine « Gypsy Girl » et décrivait ses luttes pour survivre dans un monde d’hommes riches. Billboard a souligné qu’il avait « beaucoup de gadgets de bonne humeur ». Il a grimpé dans le classement pendant quelques semaines, parfois avec une balle et parfois sans, mais a culminé au n ° 56 à la mi-novembre.

C’était dramatiquement en décalage avec la performance du single dans de nombreux autres pays. Il est passé au n°1 en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande, et au n°3 au Royaume-Uni. En Australie, l’un des fiefs du groupe, il s’agit du septième plus gros single de l’année. Leur fortune a été quelque peu restaurée rapidement, cependant, alors que « The Name Of The Game » est arrivé dans le compte à rebours américain pendant la semaine de Noël 1977 et est devenu un hit du Top 20 au cours de la nouvelle année.

