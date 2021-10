Le Smash R&B électrisant de BB King en 1966

Toute carrière d’enregistrement prolongée contiendra forcément des joyaux sous-estimés, mais lorsque cette carrière s’étend sur quelque 60 ans en tant que BB Roi‘s fait, il y a un trésor incalculable qui mérite plus d’attention. L’un de ces morceaux figure dans le Billboard Hot 100 du 22 octobre 1966, qui présentait une modeste nouvelle entrée, au n ° 99, pour son single ABC « Don’t Answer The Door (Part 1) ».

King était largement établi comme l’un des maîtres de son métier au milieu des années 1960, mais n’a pas encore réussi à toucher un public grand public qui a été aidé sans fin par son approbation par les pierres qui roulent. Même s’il était avant tout un artiste d’album, la figure de proue du blues était un visiteur assez fréquent des charts R&B et pop singles, mais était absent de cette dernière depuis plus de deux ans lorsque « Don’t Answer The Door » a fait son apparition. .

Sa version d’un morceau de Jimmy Johnson, il a été produit par Johnny Pate, et contenait le travail de guitare torride et la voix passionnée qui ont rendu la présence d’enregistrement de King si électrique. « BB’s Biggest », a crié une annonce pleine page pour la sortie dans l’édition du 8 octobre de Billboard, et à juste titre. La chanson est entrée dans le classement R&B la semaine suivante et a grimpé jusqu’à la deuxième place de cette liste, son plus gros succès depuis «Sweet Sixteen Pt. 1″ a atteint le même sommet en 1960. « Don’t Answer The Door » était déjà la 38e entrée de BB dans le classement R&B, représentant précisément le point à mi-chemin de sa résidence là-bas dans une liste de 76 apparitions.

Écoutez le meilleur de BB King sur Apple Music et Spotify.

Mais le morceau n’a marqué que la 12e fois qu’il figurait sur la liste pop, et un seul des 11 précédents avait atteint le Top 40, lorsque « Rock Me Baby » a grimpé au 34e rang en 1964. Le nouveau single a donné à BB sa meilleure performance. depuis lors, mais il n’a encore atteint que le numéro 72, en neuf semaines. Il faudra encore trois ans avant que « The Thrill Is Gone » ne change tout ; en attendant, le Blues Boy payait toujours le prix pour être le patron.

Achetez ou diffusez « Don’t Answer The Door » sur Definitive Greatest Hits.