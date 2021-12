Le Snapdragon 8 Gen 1 est déjà une réalité et ce sont tous les smartphones qui intégreront ce processeur haut de gamme | La technologie

Les fabricants connaissent déjà le nouveau processeur qu’ils monteront dans leurs appareils haut de gamme, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il n’a pas fallu longtemps pour connaître les premiers appareils qui embarqueront ce processeur.

Le nouveau processeur des appareils Android haut de gamme est déjà parmi nous. Qualcomm a présenté son nouveau Snapdragon 8 Gen 1 comme la nouvelle puce destinée à être le centre névralgique des terminaux supérieurs de chaque fabricant et, en fait, ils ont déjà commencé à annoncer ceux qui le monteront.

Il faudra encore patienter un peu pour pouvoir avoir un appareil avec ce processeur à l’intérieur. Mais la chose intéressante est que nous avons déjà en ligne de mire une série d’appareils qui l’intégreront, nous devrons donc revoir ceux qui ont été annoncés.

Les dates n’ont pas été précisées, mais les fabricants ont commencé à sauter dans le train en essayant d’être le premier appareil avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 à l’intérieur. Ce que l’on sait, c’est que Xiaomi veut l’intégrer dans son Xiaomi 12.

Mais ce n’est pas la seule entreprise, Motorola a également commenté que ce sera le cerveau de son Moto Edge X30. C’est aussi vraiment qu’il a confirmé de première main que ce processeur sera intégré dans son nouveau realme GT 2 Pro. Bien sûr, OPPO ne pouvait pas être laissé pour compte.

Ce que la firme asiatique a commenté, c’est qu’elle aura ce processeur dans son nouveau Find X4 Pro. Bien sûr, le reste des fabricants tels que Sony, Vivo, Honor, Redmi et ZTE. Samsung n’a pas encore parlé, mais en tenant compte du fait qu’ils ont leurs Exynos.

Bien sûr, ce qui se passe, c’est que sur différents marchés, Samsung utilise des processeurs Qualcomm. Il faudra attendre que les fabricants décident d’annoncer officiellement ces appareils. Ce que nous pouvons faire pour le moment, c’est garder un œil sur les fuites.

Et, est-ce que le plus sûr, c’est qu’avant d’être mis sur le marché, ces appareils sont presque complètement filtrés. En effet, étant des équipements haut de gamme, il est fort probable qu’ils intègrent 8 ou 12 Go de RAM, 256 Go ou 512 Go de stockage.