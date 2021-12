Le Snapdragon 8 Gen 1 promet de révolutionner la photographie et la vidéo mobiles, et nous l’avons testé pour voir si c’est vrai | La technologie

Comme vous le savez, si vous aimez les puces électroniques, Qualcomm vient de présenter le Snapdragon 8 Gen 1. C’est le processeur le plus puissant de la société à ce jour et c’est celui que nous aurons dans les TOP téléphones de 2022.

Xiaomi, avec le Xiaomi 12, et Motorola, avec l’Edge X30, se battent pour être la première entreprise avec un mobile avec ce SoC, mais en attendant d’avoir un appareil final en main, nous profitons de quelques démonstrations des capacités de cette puce.

Dans la présentation du SoC, nous vous avons dit que l’appareil photo allait être l’un des grands bénéficiaires sur les téléphones mobiles avec le Snapdragon 8 Gen 1 car l’intelligence artificielle sera plus efficace et puissant grâce au nouveau NPU, mais aussi grâce aux trois FAI.

Les appareils photo modernes pour téléphones portables sont meilleurs que les appareils photo professionnels d’il y a quelques années. Il est important de connaître les types d’avions photographiques, pour profiter des différents objectifs.

Et c’est ça, SD 8 Gen 1 intègre trois FAI, le processeur qui est chargé de … eh bien, de traiter toutes les données des prises de vue pour générer des images de calcul avec une plus grande clarté, des couleurs plus riches, moins de bruit, etc.

Et en plus d’améliorer l’image, cette capacité de calcul grâce au hardware, permet différentes implémentations de prise d’images via un logiciel. Nous avons testé les propositions de Qualcomm sur les téléphones portables avec le Snapdragon 8 Gen 1 Et puis nous vous dirons ce qu’ils sont et ce que nous avons trouvé.

Index des contenus:

Bokeh vidéo, le « mode cinématique » d’Android

Comme vous l’avez vu dans l’index, il y a plusieurs démos auxquelles nous avons assisté et ce que nous avons pu faire de première main pour voir comment était le résultat.

La mauvaise chose est que, comme cela arrive généralement dans ce type d’événement, nous n’avons pas pu passer les photos et vidéos pour télécharger un « flux direct » avec lequel nous pouvons vérifier la qualité des prises de vue en détail, mais bon, à moins que nous puissions vous dire sur les fonctions et les technologies.

La première chose est que il y avait deux téléphones: celui avec son propre module de caméra, développé par Qualcomm, et ceux avec des caméras plus normales.

Le premier n’est utilisé que pour la démo des panoramas dont nous parlerons plus tard et le reste des mobiles semble plus « standard » et les fonctions spéciales proviennent à la fois du matériel et du logiciel.

Dans cette première démo, nous avons le fameux bokeh pour la vidéo, une fonction que certains téléphones Android ont déjà, comme le Reno 6 Pro -analyse-, mais qui est devenu populaire grâce au « mode cinématique » de l’iPhone 13 -analyse de l’iPhone 13 Pro- .

Fondamentalement, il s’agit d’appliquer un bokeh à la vidéo afin que l’arrière-plan et la personne et l’objet qui se trouvent dans le plan soient séparés dudit arrière-plan.

Nous avons vu que la vidéo résultante est de 30 fps, comme l’iPhone et la vérité est qu’il semble faire une découpe très précise dans le modèle qui nous a aidés pour le test, mais vous devez voir comment cela fonctionne dans des situations plus complexes.

Ici on avait un modèle avec une queue de cheval et des cheveux ramassés (ce qui facilite le traitement de l’image), beaucoup de lumière et un fond assez plat et éloigné, mais bon, la vérité est que, au moins ce que nous avons vu sur l’écran du mobile, semblait de qualité avec un recadrage précis et surtout une très belle profondeur de champ.

Il y a un bouton qui nous permet de voir en temps réel la comparaison entre le mode non focalisé et le standard (si vous y réfléchissez, quelque chose d’assez impressionnant et qui » tire » la puissance du GPU Snapdragon 8 Gen 1) et en cela » face à cara ‘la différence entre le mode non focalisé et le mode standard est évidente.

Des panoramas sans bouger et sans objectif grand angle, ce qui m’a le plus surpris

Mais loin du bokeh en vidéo, qui est la fonction qui impressionnera le mieux parmi les utilisateurs car c’est quelque chose de très marquant, lCe qui a le plus retenu mon attention c’est la possibilité de prendre des photos panoramiques sans bouger et sans avoir à faire le « panoramique » typique.

Il a une astuce car ici il y a du logiciel, mais aussi du matériel dans la partie des caméras. Nous avons demandé et ce n’est pas qu’il ait un ultra grand angle et un angle standard et combine les deux captures, mais que le module caméra, développé par Qualcomm, possède un prisme dans lequel se trouvent deux caméras angulaires et un système de miroir.

Celui-ci est capable de couvrir une grande quantité d’espace et, comme les caméras ne sont pas ultra grand angle, la déformation est pratiquement inexistante.

C’est quelque chose qui a retenu mon attention car aussi bien dans mes clichés que dans ceux de collègues dans lesquels nous apparaissaient sur les côtés de l’image, les proportions sont parfaites, chose qui n’arrive pas avec un panoramique classique ou si nous utilisions un grand angle.

C’est quelque chose que j’ai aimé et je vois beaucoup de possibilités pour les personnes qui aiment les photos, par exemple 21: 9 ou similaire, pour ceux qui veulent une vidéo qui semble prise avec une caméra ou pour ceux qui sont sur la place du Vatican ( Je ne sais pas, c’est le premier exemple qui me vient à l’esprit) et veut couvrir beaucoup d’espace sans distorsion.

Maintenant, comme je le disais, il y a un truc car c’est encore un système de caméra extrêmement spécifique avec ce prisme avec les deux objectifs et les miroirs et je ne sais pas si on le verra sur un mobile commercial.

La démo et la technologie sont là, mais l’application peut être délicate.

Trois caméras ? Eh bien, trois captures simultanées

Une autre des fonctions que nous avons vues est celle de prendre plusieurs photos et vidéos simultanément. C’est quelque chose que nous avons vu, d’une certaine manière, dans les téléphones Samsung Galaxy S de ces dernières générations avec cette fonction « single shot », mais axés simplement sur la photographie et sans temps d’attente.

Sur Samsung, vous appuyez sur le déclencheur et il faut quelques secondes pour prendre quelques photos, appliquer des filtres et créer des GIF.

Dans ce que nous avons vu de Qualcomm il s’agit de prendre trois photos en même temps et sans temps de traitement.

Essentiellement notre modèle de démonstration avait un grand angle, un angle et un téléobjectif et en appuyant sur le déclencheur, les trois prises de vue ont été enregistrées sur la bobine à la fois.

C’est bien pour un pressé dans lequel on manque de temps, on ne sait pas très bien quel objectif utiliser pour prendre la photo et on sort simplement le mobile, on appuie sur le bouton et, ‘pouf’, trois images à la fois pour choisir plus tard celui à utiliser. nous l’aimons plus.

Ça a l’air bien, mais il y a des petites choses à améliorer. Par exemple, si nous touchons l’écran pour faire la mise au point ou modifier l’exposition à un certain point de l’image, cela ne s’applique qu’à l’un des objectifs.

2020 s’annonce comme une année particulièrement intéressante pour la photographie mobile, même si ce ne sera pas à cause de l’incorporation de nouvelles fonctionnalités photographiques, mais plutôt à cause de celles qui existent déjà. Ce sont quelques-uns des avantages que vous devriez considérer lors du choix d’un mobile pour son appareil photo en 2020.

Idéalement, en cliquant sur la case correspondant à chaque objectif, le mobile saura faire la différence entre un toucher pour changer les paramètres sur le téléviseur, dans l’angle ou dans l’ultra grand angle.

Ce que j’ai aimé, c’est qu’il n’y a pas de temps d’attente ni de traitement et tout se fait très, très vite grâce à la puissance du SoC et au traitement des images grâce au fait que chaque capteur a son propre ISP.

Des eaux soyeuses non pas grâce à une longue exposition, mais à plusieurs photos superposées

Une autre des démonstrations était celle des eaux soyeuses, cet effet obtenu dans les cascades ou dans la mer qui « représente » l’eau comme si c’était cela, un tissu, alors que tout ce qui l’entoure est parfaitement défini.

Cet effet est obtenu avec une photo à longue exposition avec l’appareil photo, ou le mobile, sur un trépied afin que les éléments statiques tels que les rochers restent définis tandis que l’eau apparaît avec cet effet soyeux.

La façon dont Qualcomm veut changer cela pour que nous n’ayons pas à avoir le mobile sur un trépied ou à prendre une très longue exposition, où nous gâchons la photo si nous bougeons le moins du monde, est de créer une seule image à partir de 15 photos que l’appareil quand on touche l’obturateur.

Ce qui est impressionnant, c’est la vitesse de traitement des imagesComme vous pouvez le voir, dès que vous avez fini de prendre la dernière photo, vous pouvez toucher la vignette de l’image et l’image finale apparaît sans avoir à charger quoi que ce soit.

Vidéo HDR 8K, elle n’a pas beaucoup plus de mystère et est assez descriptive

Il n’y a pas grand-chose de ce rôle sur lequel je puisse compter.

Il y avait un mobile pour faire la démonstration, mais l’écran du téléphone n’affiche pas les couleurs que nous collectons avec l’appareil photo, vous n’appréciez pas cette résolution 8K et, de plus, nous ne pouvons pas passer la vidéo pour la voir plus tard.

Si vous achetez habituellement un téléphone portable pour son appareil photo, nous avons compilé les smartphones de l’année dernière qui prennent les meilleures photos. Aucun d’entre eux ne vous laissera tomber.

C’est simplement une démonstration de puissance de pouvoir capturer du 8K en HDR avec tout ce que cela signifie au niveau du traitement d’image, mais comme on dit, c’est quelque chose dont nous discuterons plus en détail lorsque nous aurons un mobile avec cette fonctionnalité et que nous pourrons l’analyser.

Mais bon, vous savez que cette capture HDR 8K est là qui, plus qu’à cause de la très haute résolution, ce qu’elle permettra sera de recadrer la vidéo après sa capture. C’est la chose la plus intéressante que je trouve dans l’enregistrement 8K.

Le gros problème avec tout ça c’est la segmentation

Maintenant, tout cela a un problème majeur qui se voit également sur d’autres plates-formes telles que le PC. Quand on parle de segmentation, on entend que les entreprises vont souvent à leur rythme et avec leurs propres implémentations.

Le Snapdragon 7C Plus pour ordinateurs portables permet le flou d’arrière-plan dans un appel vidéo, par exemple, mais les applications n’utilisent pas cette fonctionnalité, à la place Meet, Teams ou Zoom appliquent leur propre flou d’arrière-plan, de sorte que le matériel n’en profite pas.

Et la même chose peut arriver avec ces implémentations logicielles. Le matériel en tire parti, mais ce que nous devons attendre pour voir, c’est si le logiciel et chaque entreprise tirent parti de ces capacités du SoC.

Nous verrons cela au cours des prochains mois et la vérité est que j’ai hâte de voir ce qu’ils peuvent faire à cet égard, et Combien de ces implémentations voyons-nous dans les premiers téléphones qui arrivent avec Snapdragon 8 Gen 1, comme le Xiaomi 12 ou le Motorola Moto Edge X30.

Finalement, les outils sont làIl ne reste plus qu’à voir comment ils les utilisent.