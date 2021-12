Le Snapdragon 8cx Gen 3 pour Windows 11 est à la recherche du M1 d’Apple… et d’Intel | La technologie

Qualcomm vient de présenter le Snapdragon 8cx Gen 3, la nouvelle génération de sa puce pour ordinateurs qui arrivera sur PC avec Windows 11 et veut concurrencer face à face le puissant M1 d’Apple.

Il semble que l’ère des ordinateurs Windows alimentés par ARM est plus proche que jamais. Ces jours-ci, la conférence Qualcomm se tient dans laquelle le protagoniste absolu est le Snapdragon 8 Gen 1.

C’est une puce qui a non seulement une puissance brute en CPU, NPU et GPU, mais permet également des implémentations de caméras très intéressantes et a un engagement clair envers les jeux.

Cependant, outre le produit phare de Qualcomm, ils ont présenté le Snapdragon 8cx Gen 3, leur nouveau processeur pour ordinateurs portables Windows, et pas seulement pour les Chromebooks (c’est là que nous avions déjà vu les processeurs de la société).

Bien, pas le premier SoC Qualcomm pour Windows. Microsoft expérimente l’architecture ARM pour ses Surfaces, nous avons également vu quelques équipes avec les Snapdragon 835 et 850 … mais il semble maintenant que Qualcomm et Microsoft soient plus sérieux avec cette nouvelle génération.

Tout se résume à l’optimisation. Les deux sociétés ont travaillé main dans la main pour rendre le système d’exploitation entièrement compatible avec l’architecture ARM de la puce Qualcomm, mais pas seulement Microsoft a travaillé avec Qualcomm, car la société a confirmé que des suites telles que celles d’Adobe ou de Shapr3D sont entièrement compatibles avec le SoC.

Etant donné que le logiciel semble optimisé, on y va avec les tripes de la puce. Le Snapdragon 8cx Gen 3 est construit sur une lithographie de 5 nanomètres qui permet une grande performance avec une très faible consommation.

Dans l’une des comparaisons classiques dans lesquelles des nombres exacts ou des modèles spécifiques ne sont pas donnés, Qualcomm a déclaré que le Snapdragon 8cx Gen 3 fonctionne au même niveau qu’un Intel Core i5, mais consomme 50% moins.

Sur les 22 W que « mange » l’Intel, le Snapdragon n’a besoin que de 9 W, et cela dans un ordinateur portable est crucial car l’autonomie est la clé.

Le SOC est composé d’un processeur à huit cœurs où quatre sont hautes performances à 3 GHz tandis que les quatre autres sont à 2,4 GHz et consomment moins d’énergie. Il dispose d’un total de 14 Mo de cache et l’avantage est que le GPU Adreno et le processeur sont connectés pour que la latence soit minimale.

Qualcomm garantit que Le processeur est 85 % plus rapide que la génération précédente et le GPU a des performances 60% meilleures que la génération précédente.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 présente des améliorations à tous les niveaux si on le compare à la génération précédente, comme par exemple un nouveau FAI (avec la possibilité de détecter les visages et de flouter l’arrière-plan, de nouveaux cœurs qui s’occupent de l’audio (pour éliminer les bruits de fond lors d’un appel, par exemple) et, bien sûr, un nouveau modem.

La connectivité est la clé pour Qualcomm et cette puce avec le modem X65 (le même que le Snapdragon 8 Gen 1) a 10 Gbps de vitesse maximale et Wi-Fi 6E.

Il ne nous reste plus qu’à voir quels sont les premiers ordinateurs portables équipés du Snapdragon 8cx Gen 3. Lenovo est venu au premier plan en déclarant qu’il est un partenaire Qualcomm important, il est donc très probable que nous verrons un Yoga, ou un ordinateur portable similaire de la société chinoise, avec Windows 11 et la puce Qualcomm.

Et oui, il ne nous reste plus qu’à voir quels sont les mouvements d’Intel et d’AMD à cet égard, puisque Apple avec le M1 et Qualcomm avec l’alliance stratégique avec Microsoft poussent fort vers un avenir d’ordinateurs portables toujours connectés, avec batterie pour l’ensemble jour et puissance grâce aux puces ARM.