Le SNEP blâme Believe pour le manque de rapport S1 ’21 de l’industrie musicale française

Le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) a officiellement refusé de publier les détails des revenus de l’industrie française de la musique enregistrée pour le premier semestre 2021, citant la réticence de Believe, dont le siège est à Paris, à “être transparent sur ses activités en France”. Croyez que les supérieurs, pour leur part, ont riposté contre les allégations.

Le SNEP vient de révéler (via un communiqué officiel) qu’il “ne publiera pas les chiffres” de l’industrie française de la musique enregistrée aux premier et deuxième trimestres 2021, le prétendu manque de transparence de Believe ayant rendu “impossible pour la première fois de” publier ” données fiables.” SNEP, 99 ans – qui avait précédemment indiqué que les revenus de l’industrie musicale française au premier semestre 2020 avaient augmenté de 0,4% sur un an, bien en deçà du taux de croissance mondial – a également mentionné la prétendue réticence de Believe « à appliquer les règles fixées par tous les distributeurs contribuant aux données du marché.

« Alors que le SNEP investit cette année pour adapter et améliorer encore ses procédures grâce à l’expertise de son nouveau prestataire, The Official Charts Company » – une entité basée à Londres exploitée en partie par la BPI – « la rupture méthodologique induite par cette phase de transition appelle à une coopération renforcée entre les entreprises du secteur.

“Cependant, contrairement aux principaux acteurs de la distribution, majors comme indépendants, Believe n’a pas souhaité jusqu’à présent être transparent sur ses activités en France, rendant impossible pour la première fois la publication de données fiables”, poursuit la traduction de Google du français. document, qui met ensuite en évidence le désaccord susmentionné lié aux règles.

« Au vu de l’analyse des chiffres annuels et dans le meilleur intérêt de la profession, nous ne doutons pas que l’entreprise acceptera rapidement d’appliquer les règles fixées par tous les distributeurs contribuant aux données du marché », a conclu la SNEP.

Comme indiqué initialement, Believe – qui a commencé à négocier sur Euronext Paris en juin – a rapidement riposté avec une déclaration de sa part.

« Believe a été surpris d’apprendre par le biais d’un communiqué de presse et sans avoir été informé au préalable que la SNEP avait besoin des données de Believe pour la publication de leurs chiffres de marché », a déclaré la maison mère TuneCore. « Comme de nombreux autres acteurs indépendants, Believe n’a pas fourni ses données au SNEP depuis plusieurs années, et cela n’a jamais posé de problème. Nous comprenons que la position significative de Believe sur le marché français rend ses données nécessaires à l’exhaustivité et à la fiabilité des données de marché publiées par SNEP.

« Believe est toujours prêt à participer à la production de données de marché et de classements d’artistes lorsqu’ils sont produits de manière indépendante, honnête et transparente, dans tous ses pays d’exploitation. Nous sommes disponibles pour discuter avec le SNEP de la meilleure façon d’atteindre ces objectifs en France », conclut le communiqué de l’entreprise de 16 ans.

Au moment de la publication de cet article, le SNEP ne semblait pas avoir répondu à la déclaration de Believe, et on ne sait pas comment le désaccord (et l’absence de données spécifiques sur les revenus du premier semestre 2021 pour l’industrie française de la musique enregistrée) affectera les prochains rapports de l’IFPI, qui a indiqué que la France se vantait du cinquième plus grand marché de la musique de tous les pays en 2020, devant la Corée du Sud, sixième et derrière l’Allemagne, quatrième.

