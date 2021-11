Le snob de Barcelone ouvre la voie à Everton pour mettre fin à la douleur de la star de Man Utd

La décision du nouveau manager de Barcelone Xavi de ne pas essayer de recruter le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek a ouvert la porte à Everton en janvier.

Van de Beek, 24 ans, est arrivé à Old Trafford en grande pompe en août 2020. Les Red Devils ont payé à l’Ajax 35 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling de suppléments pour l’international néerlandais. Mais cela a été un sort décevant et frustrant pour le talentueux intrigant.

Il était un partant régulier de l’Ajax, ayant reçu le feu vert 83 fois au cours de ses trois dernières saisons avec les géants d’Eredivisie. Cependant, cela a été une autre histoire à Manchester, avec seulement quatre départs en championnat la saison dernière.

L’as né à Amersfoort a fait 19 appétences de haut niveau au total avec neuf autres en Europe. Ole Gunnar Solskjaer a choisi de le laisser à la périphérie en 2021-2022.

Le Néerlandais n’a connu que 59 minutes en Premier League. Il a également vu une action limitée en Ligue des champions tout en jouant une fois en Coupe EFL.

Solskjaer est maintenant parti et il reste à voir si Van de Beek aura une opportunité dans les semaines à venir. Plus probable est une sortie d’hiver, soit en prêt, soit de manière permanente.

La décision d’Everton pour Van de Beek « a du sens »

Everton était lié l’été dernier et il semblait qu’il pourrait déménager à Goodison Park. Cependant, United aurait bloqué le mouvement et il est resté au Theatre of Dreams.

Cette situation devrait changer au cours de la nouvelle année et de nombreux clubs ont été liés au joueur. Barcelone en faisait partie et le point de vente espagnol Sport a suggéré que Xavi avait la possibilité de le signer.

La chance de jouer au Camp Nou est une chance que peu de joueurs refusent. Mais il semble que le nouveau patron du Barça ait rejeté l’opportunité de faire un pas car il a déjà suffisamment de milieux de terrain.

Newcastle United, la Juventus et les Wolves ont également été liés à l’homme aux 19 sélections néerlandaises.

Le patron d’Everton, Rafa Benitez, a bien commencé son mandat, mais les choses ont commencé à se dégrader. Les Merseysiders ont glissé à la 11e place du classement après quatre défaites et deux nuls lors de leurs six dernières sorties.

Les choses doivent changer et l’ancien gardien de but de Premier League Paddy Kenny voit la signature éventuelle de Van de Beek comme un geste positif pour les deux parties .

« Eh bien, c’est logique, n’est-ce pas ? » il a dit à Football Insider. « Van de Beek n’a pas joué et c’est un jeune joueur qui voudra jouer au football. »

« Si vous avez la chance d’aller à Everton, où vous pouvez jouer au football en équipe première, pourquoi pas ?

