Le snob de Noël de la reine Elizabeth a solidifié la sortie du prince Harry et de Meghan Markle, selon un livre

La décision du prince Harry et de Meghan Markle de démissionner en tant que membres de la famille royale était clairement compliquée, et un nouveau livre allègue qu’un certain traitement de la reine était le point culminant de cette décision. Page Six rapporte qu’un nouveau livre de Christopher Andersen, Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan, sortira le 30 novembre et allègue qu’un moment particulièrement froid de la reine a causé les Sussex prendre la décision de rompre avec la famille. Selon le livre, la reine avait une photo du couple et de leur fils, Archie, déplacée hors écran lors de son émission de vacances 2019.

Le livre allègue que la reine « a regardé par-dessus les tables où étaient disposées les photographies qu’elle avait choisies avec tant d’amour. Toutes allaient bien sauf une, [the queen] dit au réalisateur. » Elle a ensuite pointé le portrait des Sussex et a dit « Celui-là, je suppose que nous n’avons pas besoin de celui-là. » La jeune famille avait pris la décision de passer Noël cette année-là avec la mère de Markle, Doria Raglan, au Canada au lieu de rester au Royaume-Uni pour les vacances.

La photo était visiblement absente lors de la télédiffusion, ce qui aurait rendu le prince William « terriblement bouleversé » par le camouflet contre son frère. Apparemment, le léger a amené Harry à dire à un ami qu’il « avait l’impression que lui, Meghan et Archie étaient effacés de la famille ».

Le livre s’est également penché sur l’incident que Markle a mentionné dans son entretien avec Oprah Winfrey selon lequel certains membres de la famille royale avaient fait part de leurs inquiétudes concernant la couleur de la peau de leur futur bébé, Archie alors à naître. La source d’Andersen affirme que tout le problème peut provenir du prince Charles, prince de Galles et père de Harry. « Je me demande à quoi ressembleront les enfants ? » Charles, 73 ans, aurait dit à sa femme, Camilla, duchesse de Cornouailles. Elle aurait alors répondu : « Eh bien, absolument magnifique, j’en suis certaine. » Le teint de la peau serait entré dans la conversation par la suite, Charles aurait dit: « Je veux dire, à votre avis, quel pourrait être le teint de leurs enfants? »

On dit que cette conversation est partie de là, se propageant dans toute la famille royale et ceux qui travaillent avec eux. « La question posée par Charles faisait écho d’une manière moins innocente dans les couloirs du palais de Buckingham », a écrit Andersen. On dit que Harry a confronté son père à propos de la spéculation, mais Charles, qui devrait hériter du trône après le règne de la reine Elizabeth, a rejeté son plus jeune enfant comme étant « trop ​​sensible à la question ». L’auteur poursuit en affirmant que le frère de Harry, le prince William, a également rejeté l’idée que la remarque de leur père était raciste, bien qu’il ait reconnu qu’elle était « manque de tact ».