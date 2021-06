Le SNP a été averti il ​​y a cinq ans que “l’horloge tourne” à propos de l’éducation alors que les enseignants “désespèrent” | Royaume-Uni | Nouvelles

SNP critiqué par Fraser pour les normes d’éducation en Écosse

Le SNP a longtemps été accusé de se concentrer sur la demande actuelle d’indépendance plutôt que sur des questions plus nationales, y compris l’éducation. Cette semaine, un examen indépendant de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révélé que le système éducatif écossais a maintenant pris du retard sur les meilleures pratiques et n’a pas de stratégie à long terme, affirmant plutôt qu’il était trop compliqué. Les conclusions ont été facilement acceptées par la secrétaire écossaise à l’Éducation, Shirley-Anne Somerville, et l’agence d’examen et les inspections des écoles d’Écosse seront bientôt réformées en conséquence.

Mais, le rapport a été publié après que les opposants du SNP aient accusé le gouvernement écossais de retenir les conclusions en raison de la sévérité de ses critiques jusqu’après les élections de mai.

Le rapport accablant a révélé qu’il n’y avait pas assez de données pour évaluer les performances des écoles, que les enseignants ne passaient pas assez de temps à développer les leçons et passaient trop à enseigner, et qu’il n’y avait pas de leadership clair pour développer le programme.

Avant la publication du rapport, la journaliste Madeleine Kearns a déclaré : « Le désespoir ressenti par les enseignants écossais est un changement notable par rapport à la colère que j’ai rencontrée dans la salle des professeurs lorsque je me suis entraîné parmi eux il y a cinq ans.

Elle faisait référence aux mauvaises performances de l’Écosse en lecture, en mathématiques et en sciences dans le classement de l’éducation, le Programme international d’évaluation des étudiants (PISA), qui aurait laissé les professeurs des meilleures universités écossaises « étourdis ».

À l’époque, Keith Topping, professeur émérite d’éducation à l’Université de Dundee, avait déclaré : « Je ne pense pas que ce soit une cause perdue, mais le temps presse.

S’adressant à tes.com, un point de vente britannique pour les professionnels de l’éducation en 2015, il a affirmé que le curriculum d’excellence (CfE) – qui a été créé pour le système éducatif écossais pour les trois à 18 ans en 2002 – avait un temps limité. .

Il y a cinq ans, le SNP a été averti que “l’horloge tourne” à propos de l’éducation alors que les enseignants “désespèrent” (Image: .)

Chef du SNP et premier ministre Sturgeon avec John Swinney (L) (Image: .)

Le professeur Topping a déclaré : « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’une initiative curriculaire ait une durée de vie supérieure à 20 ans.

« Si vous ne faites pas les choses correctement au cours des cinq prochaines années, oubliez-le. »

Toujours en 2015, le professeur Lindsay Paterson de l’Université d’Édimbourg a déclaré qu’il était clair que le CfE «échouait» et que les résultats de Pise constituaient la pire nouvelle pour l’éducation écossaise au cours de ses 30 ans de carrière.

Il a demandé: “Qu’est-ce qui a autant choqué la complaisance écossaise que cette annonce?”

John Swinney, alors secrétaire à l’Éducation du SNP, s’est engagé à introduire des réformes «radicales» en réponse – mais le rapport de l’OCDE a maintenant suggéré que ces promesses n’arrangeaient pas les choses.

LIRE LA SUITE: Le plan « fantastique » de Sturgeon pour séduire les électeurs indépendantistes déchirés

La secrétaire à l’éducation du SNP, Shirley-Anne Somerville, a volontiers accepté les conclusions de l’OCDE (Image: .)

À l’époque, M. Swinney avait promis que des réformes étaient déjà en cours et que de nouvelles évaluations nationales standardisées devaient commencer en 2017 et 2018.

Pourtant, au cours de l’année universitaire 2019 à 2020, le nombre d’étudiants réussissant avec trois ou plus Highers était de 43% inférieur à celui de toute autre année après 2015, tandis que l’organisme de surveillance indépendant Audit Scotland a souligné que tout progrès “n’est pas à la hauteur des objectifs du gouvernement écossais”.

M. Swinney a soutenu qu’il y avait eu de légères améliorations dans les chiffres de Pise en 2019, mais écrivant dans The Spectator, Mme Kearns a noté que l’écart de réussite entre les étudiants riches et pauvres était toujours important.

Elle a également souligné que le SNP avait retiré l’Écosse de deux grandes enquêtes internationales sur les mathématiques, les sciences et l’alphabétisation, Timss et Pirls, en 2010, et en 2017, en a supprimé une autre appelée SSLN.

A NE PAS MANQUER

L’offre Indyref2 de Sturgeon a grondé si Johnson joue l’as et entame des pourparlers [EXPLAINED]

L’esturgeon surnommé « reine d’Écosse » par un journal français dans un camouflet royal [EXPOSED]

Le plan de Sturgeon déjoué alors que le Brexit rend l’indépendance presque “impossible” [INSIGHT]

Swinney et Sturgeon sont des figures clés du SNP (Image: .)

Elle a allégué: “La métrique préférée du SNP est l’évaluation continue, qu’ils inventent en grande partie au fur et à mesure.”

Comme de nombreux pays, le système éducatif écossais a connu des difficultés tout au long de la pandémie.

Mais M. Swinney a même été contraint de mettre à niveau les résultats des examens de 75 000 étudiants après que la SQA a rétrogradé leurs notes l’année dernière après un tollé général.

Les étudiants s’appuient désormais sur des évaluations, les examens de fin d’année étant à nouveau annulés.

Comme l’a noté Mme Kearns, M. Swinney a choisi de ne publier le rapport qu’après les élections de mai pour le Parlement écossais, qui ont vu le SNP perdre un seul siège de majorité.

Sturgeon a été critiqué pour ne pas donner la priorité aux problèmes nationaux (Image: Express.co.uk)

Elle a affirmé : « Les responsables de ce gâchis devraient en répondre dans les urnes. »

Le nouveau rapport de l’OCDE a recommandé de supprimer la Scottish Qualifications Authority – qui supervise la notation des examens – et de la remplacer par une nouvelle agence, tout en supprimant Education Scotland, qui effectue des inspections scolaires.

Le système d’examen et de qualification pourrait également être modifié.

Notamment, Ross Greer, un député des Verts écossais, a également critiqué le gouvernement à propos du rapport – même si le SNP compte officieusement sur le parti pour maintenir sa majorité de députés indépendantistes à Holyrood.

Il a déclaré : « C’est un échec du gouvernement que le système d’examens soit resté en grande partie intact lorsque le nouveau programme a été introduit il y a dix ans.

“En conséquence, des barrières totalement inutiles ont été mises sur le chemin de centaines de milliers d’élèves.”