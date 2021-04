Le SNP a fustigé les «promesses vides» et «la dissimulation des échecs» après la promesse d’indépendance | Politique | Nouvelles

Le secrétaire à la justice écossais Humza Yousaf a dévoilé les politiques judiciaires du parti qui impliquaient la création d’un commissaire aux victimes et une consultation sur la suppression du verdict non prouvé dans les affaires judiciaires. L’Écosse est la seule région du Royaume-Uni où les jurés peuvent rendre trois verdicts à la fin d’un procès – coupable, non coupable ou non prouvé.

Un certain nombre de partis politiques, dont le Premier ministre Nicola Sturgeon, ont exprimé leur opposition au verdict, faisant de la politique une politique qui semble destinée à passer à Holyrood, quel que soit le statut parlementaire.

Le commissaire aux victimes serait également créé pour «défier» le gouvernement écossais et les autorités judiciaires au nom des victimes.

M. Yousaf a également promis que l’indépendance de l’Écosse ne serait pas une « distraction » des retombées de la pandémie.

Dans un discours prononcé aujourd’hui, M. Yousaf a déclaré: «Une fois la crise de Covid terminée, nous pensons que les Ecossais doivent avoir le droit de décider de leur propre avenir et s’ils souhaitent devenir un pays indépendant.

« L’indépendance n’est pas une distraction du rétablissement, elle est essentielle pour le rétablissement à long terme que les gens en Écosse méritent et dont ils ont besoin.

« Cela dotera notre pays et notre Parlement des pouvoirs nécessaires pour construire la meilleure Écosse que nous savons possible. »

Au sujet des réformes de la justice, il a souligné: «Nous travaillerons avec toutes les parties et avec les parties prenantes concernées pour faire avancer la réforme du système judiciaire écossais.

«Le gouvernement du SNP est de votre côté et du côté de nos communautés.

«Ce n’est qu’après la pression des conservateurs écossais que le SNP envisage maintenant de revenir sur le verdict non prouvé, qui, selon les statistiques, a un impact disproportionné sur les victimes d’agression sexuelle.

«La seule fois où le SNP reconnaît une justice douce au toucher, c’est lors d’une campagne électorale. Ils ont laissé les victimes de la criminalité s’arrêter à maintes reprises. »

Neil Bibby, porte-parole de la justice travailliste écossaise, qui avait déjà promis en 2011 un commissaire aux victimes dévoué, a déclaré: «Le SNP est au pouvoir depuis 14 ans et pendant cette période, d’innombrables victimes de crimes et leurs familles ont été abandonnées.

«Alors qu’il s’agit d’un pas bienvenu dans la bonne direction, il faut se demander pourquoi le SNP a-t-il mis autant de temps à prendre les victimes au sérieux?

« Scottish Labour s’est engagé à renforcer le Code des victimes et à prendre des mesures pour promouvoir le bien-être des victimes et de leurs familles. »