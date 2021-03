Le SNP a fustigé une lettre «mesquine» après avoir exigé que le corps change de nom pour «mentionner le Royaume-Uni» | Politique | Nouvelles

La Fédération des industries créatives (CIF) est sur le point de fusionner avec Creative England avec le nouvel organisme appelé Creative UK. La nouvelle organisation représentera les entreprises du secteur des arts et de la création à travers le pays et sera financée par des investissements publics et privés.

Ils visent à stimuler la puissance créative du Royaume-Uni, à ouvrir des opportunités dans tout le secteur et à renforcer l’économie. Cependant, la secrétaire écossaise à l’économie, Fiona Hyslop, a déclaré qu’elle serait «préoccupée» par le nouveau nom de l’organisation. Le secrétaire du cabinet du gouvernement écossais a déclaré dans une lettre aux deux organisations: «J’ai été surpris de noter votre changement de nom prévu pour Creative UK.» Le ministre du SNP a affirmé que le changement de nom pourrait entrer en conflit avec Creative Scotland, l’agence écossaise de développement des arts et des industries créatives.

Elle a également affirmé que cela empiéterait sur une compétence dévolue car les arts et la culture sont dévolus au gouvernement écossais. Elle a poursuivi: «Creative Scotland et Screen Scotland sont toutes deux reconnues au niveau national et international comme les organisations qui soutiennent et développent les arts, la culture et les industries créatives en Écosse. «Je crains que la présence d’une organisation appelée Creative UK n’envoie des messages contradictoires. «C’est un domaine de compétence décentralisée, et je me méfie de tout ce qui pourrait prêter à confusion sur la responsabilité de ces questions. LIRE LA SUITE: Queen saluée comme « mère de la nation » en tant que Britanniques comme monarque PLUS

«Je suis particulièrement préoccupé par le fait que les personnes cherchant à investir en Écosse puissent supposer qu’une organisation appelée Creative UK représente l’ensemble du Royaume-Uni, alors que la responsabilité et l’expertise incombent à Creative Scotland.» Mme Hyslop a ajouté: «Je comprends que Creative England et le CIF conservent leurs propres identités distinctes. «Si cela continue à être le cas, je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas continuer à travailler ensemble avec des lignes claires de responsabilité et de responsabilité entre chacun des quatre organismes de développement des arts distincts des quatre pays du Royaume-Uni. «Il est de la plus haute importance que nous travaillions ensemble pour garantir que vous ne vous égariez pas accidentellement dans un territoire décentralisé ou que vous risquiez un conflit avec le mandat et le profil de Creative Scotland et Screen Scotland.» NE MANQUEZ PAS:

Le Premier ministre a déclaré: « Faites de cette dernière fête des mères les familles obligées de rester séparées » [LATEST]

Priti Patel demande au public d’aider à élaborer une stratégie pour protéger les femmes [INSIGHT]

Espoir pour le bloc commercial du Commonwealth de rivaliser avec l’UE [REVEAL]

Hier soir, les conservateurs écossais ont accusé les ministres du SNP d’être «mesquins». Maurice Golden MSP, porte-parole de la culture du parti, a déclaré: «Notre secteur culturel a été l’un des plus touchés par la pandémie. «Nous avons besoin des deux gouvernements écossais travaillant ensemble pour protéger les emplois et les moyens de subsistance. «Au lieu de cela, nous avons le secrétaire du Cabinet qui accélère la machine de réclamation nationaliste parce qu’elle ne peut rien supporter qui mentionne le Royaume-Uni.