Le SNP accusé de « jouer à des jeux politiques » et de débiter des « bêtises » dans le complot commercial du Brexit | Politique | Nouvelles

Boris Johnson souhaite présenter des projets de ports francs, des zones avec des règles douanières différentes dans le but de dynamiser l’économie britannique après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE. Ils sont conçus pour être des pôles d’innovation qui stimulent l’économie en offrant des allégements fiscaux pour les investissements dans l’emploi et les infrastructures.

Mais les ministres écossais ont proposé un concept différent au nord de la frontière connu sous le nom de “ports verts” qui sont similaires à la mise en place du port franc mais avec des restrictions pour promouvoir une réduction des émissions.

Alors que M. Johnson a annoncé cette semaine son programme de mise à niveau qui inclut le concept de ports francs, le ministre écossais du Commerce, Ivan McKee, a averti le gouvernement britannique de ne pas déployer le modèle dans toute l’Écosse.

Le ministre écossais a déclaré qu’une telle décision serait considérée comme une législation dans une zone dévolue et il a souligné qu’une telle décision serait une “violation de l’esprit du règlement de dévolution” sans parvenir d’abord à un accord avec les ministres du gouvernement écossais dirigés par le SNP.

M. McKee, ainsi que ses homologues gallois, a également demandé des éclaircissements sur le financement du modèle de port franc, car les deux administrations décentralisées craignent d’être lésées sur ce point, par rapport au financement mis à disposition pour les ports francs en Angleterre.

Le gouvernement britannique a qualifié les allégations du gouvernement écossais de « non-sens ».

Une source a ajouté: “Plutôt que de travailler de manière constructive avec nous pour créer des emplois indispensables en Écosse, le gouvernement écossais préférerait perdre du temps à jouer à des jeux politiques.”

M. McKee a toutefois insisté sur le fait que le financement proposé par Westminster est “injuste et désavantage les ports écossais par rapport à leurs concurrents anglais”.

Dans une lettre au secrétaire écossais Alister Jack, il a affirmé que le modèle proposé par Westminster verrait les ministres britanniques décider de l’emplacement des ports francs en Écosse, uniquement pour que le financement en capital provienne du budget de Holyrood.

LIRE LA SUITE: Taxe de licence BBC: Colère face au refus de restaurer l’avantage de plus de 75

Dans la lettre, il a ajouté : « La collaboration et le travail conjoint à travers les compétences dévolues et réservées nécessitent une prise de décision conjointe, et je vous demande de reconsidérer cette position et d’accepter une détermination conjointe, ou je dois conclure que vous faites une offre que vous souhaitez nous rejeter.”

La ministre galloise des Finances, Rebecca Evans, a déclaré que le gouvernement de Cardiff avait “systématiquement tenté de s’engager de manière constructive avec le gouvernement britannique et de parvenir à un accord sur un moyen de mettre en œuvre des ports francs au Pays de Galles qui soit conforme à nos priorités et à nos valeurs en tant que gouvernement”.

Elle a ajouté : « Le gouvernement britannique fait pression sur le gouvernement gallois pour qu’il réoriente ses ressources pour mettre en œuvre une priorité politique du gouvernement britannique.

“Cette approche est inacceptable pour nous, et nous avons clairement indiqué que le gouvernement britannique doit démontrer le même niveau d’engagement financier envers les ports francs au Pays de Galles qu’en Angleterre.”

A NE PAS MANQUER :

Le même vieux Labour ! Meddling Lord dit que les accords commerciaux du Royaume-Uni ne remplaceront pas l’UE [LATEST]

« Le monde regarde ! Les Brexiteers envoient un dernier avertissement à l’UE [REVEAL]

« Le Brexit Grande-Bretagne rebondit ! » Liz Truss riposte au SNP [INSIGHT]

Le Premier ministre Boris Johnson a promis qu’il “renforcerait les nerfs” de l’Union en finançant davantage d’infrastructures écossaises dans le cadre de son programme de mise à niveau.

M. Johnson a affirmé que le Royaume-Uni “gaspillait” le potentiel de sa population et ne pourrait réussir que si les dirigeants locaux prenaient des décisions et poussaient les investissements dans leurs régions.