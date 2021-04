Le SNP attaqué après avoir échoué à des vétérans des forces armées en raison de hausses d’impôts Politique | Nouvelles

Le ministère de la Défense (MoD) a accepté de rembourser en permanence 7 000 membres des forces armées qui ont été soumis à des taux d’imposition plus élevés en Écosse. Un paiement annuel sera versé en permanence au personnel en service gagnant 28 443 £ ou plus par an avec un paiement annuel moyen de 850 £.

Une atténuation comprise entre 12 £ et 2 200 £ sera versée, les paiements étant majorés pour tenir compte de l’impôt sur le revenu et de l’assurance nationale.

En Écosse, les habitants de l’Écosse paient un taux d’imposition de 20% entre 14 668 £ et 25 296 £ et de 21% jusqu’à 43 662 £.

Un taux de départ de 19% s’applique au-dessus de 12571 £ et en dessous de 14585 £.

Suite à l’annonce du chancelier Rishi Sunak et du secrétaire écossais Alister Jack, le chef conservateur écossais Douglas Ross a promis que l’Écosse deviendrait un pays «digne des héros» avec une série de mesures pour aider les vétérans du pays.

Il a ajouté: «Nous nous sommes battus à Westminster pour que le personnel stationné en Écosse soit indemnisé des impôts sur le revenu plus élevés du SNP afin qu’ils ne soient pas moins payés que ceux qui servent dans les forces armées partout ailleurs au Royaume-Uni.

“Nous apprécions vraiment les sacrifices consentis par ceux qui ont servi notre pays et savons à quel point la transition vers la vie civile peut être difficile.”

Il a affirmé qu’un changement urgent était nécessaire parce que “trop ​​d’anciens combattants et de familles échouent et que leurs sacrifices ne sont pas reconnus”.

Il a ajouté: “Alors que beaucoup prospèrent et prospèrent après leur service militaire, certains se retrouvent sans abri, luttent pour obtenir des soins médicaux ou certains sont même pris au piège dans un cycle de récidive.”

Les conservateurs se sont engagés à utiliser les pouvoirs de bien-être dévolus de Holyrood pour introduire des paiements complémentaires pour les anciens militaires dans le «plus grand besoin», ainsi que pour les aider à monter sur l’échelle du logement.

Le parti s’est également engagé à réintroduire le programme d’aide à l’achat, qui permettait aux acheteurs d’acheter une propriété neuve sans dépôt important – avec un «élément spécifique» visant à aider les anciens combattants.

En plus de cela, ils promettent une nouvelle prestation complémentaire pour les anciens membres du personnel des services qui bénéficient désormais du crédit universel, d’une valeur de 10 £ par semaine.

Les changements aideraient certains des 220 000 vétérans vivant en Écosse, M. Ross affirmant: “Nous avons une énorme dette de gratitude envers nos militaires, mais les mots chaleureux ne suffisent pas.”

Ils ont également promis de présenter un projet de loi sur les forces armées et les anciens combattants s’ils remportaient les élections du 6 mai, afin de consacrer le pacte des forces armées dans la loi.

Il s’agit d’un engagement à traiter équitablement ceux qui ont servi et leurs familles, Douglas Ross affirmant que cela “garantirait aux militaires écossais un accès garanti à une variété de services clés”.

M. Ross a ajouté: «Nous apprécions vraiment les sacrifices consentis par ceux qui ont servi notre pays et savons à quel point la transition vers la vie civile peut être difficile.

“Nous voulons que les militaires qui choisissent de faire de l’Écosse leur foyer sachent qu’ils sont dans un pays digne des héros.”

En réponse, le ministre des Anciens Combattants, Graeme Dey, a déclaré: «Le SNP est fier de ses antécédents en matière de défense de nos communautés militaires et de leurs familles – notamment en agissant pour améliorer les possibilités d’emploi, en soutenant près de 200 projets par le biais du Scottish Veterans Fund, et apportant la carte ferroviaire des anciens combattants à un tarif de lancement moins cher qu’ailleurs au Royaume-Uni.

«Nous travaillerons avec n’importe qui pour soutenir correctement notre communauté d’anciens combattants, mais la prétention des conservateurs de défendre nos forces armées sonne creux pour ceux qui ont vu le sous-investissement chronique et des années de coupes brutales, qui ont enlevé toute trace de l’armée de grandes parties de Écosse.

“Les conservateurs ont montré qu’on ne peut tout simplement pas leur faire confiance pour protéger nos forces armées après avoir présidé plus d’une décennie de réductions de salaire en termes réels pour notre personnel militaire, en échouant à investir dans le logement militaire et en manquant les objectifs de recrutement.”