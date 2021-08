Le SNP de Nicola Sturgeon exhorté à interdire la méthode de pêche « destructive » | Politique | Nouvelles

in

Le groupe de conservation Oceana veut que les engins de pêche tractés par le fond soient interdits dans les aires marines protégées (AMP) du pays. Le groupe a affirmé qu’environ 300 grands chalutiers de fond et dragues « labourent les fonds marins protégés de l’Écosse presque quotidiennement ».

Toutes les 24 AMP au large d’Écosse, sauf deux, ont été endommagées par cette pratique pendant plus de 44 000 heures de pêche enregistrées l’année dernière, a-t-il affirmé.

Seules les AMP en eau profonde du bassin Hatton-Rockall et du banc Hatton, loin de la côte ouest, sont restées intactes, a-t-il déclaré.

Melissa Moore, responsable de la politique britannique chez Oceana, a déclaré: “Nous appelons les ministres écossais à prendre des mesures urgentes pour interdire les engins de pêche de fond dans toutes les AMP d’Écosse et rétablir l’interdiction du chalutage et de la drague côtière de trois milles marins.

« En plus d’être destructrice, la poursuite de l’autorisation de cette activité est illégale en vertu des lois sur la faune marine.

« Nous espérons que le gouvernement écossais reconnaît la gravité de l’urgence climatique et naturelle à laquelle nous sommes confrontés, fait preuve de leadership et interdit les chalutiers de fond de toutes les zones protégées d’Écosse.

« Cela préservera la biodiversité et garantira que de vastes réserves de carbone bleu restent en toute sécurité dans les océans profonds. »

Oceana a déclaré que 69 AMP côtières avaient été intensément perturbées pendant la pêche.

Il a plaidé qu’une alliance de plus de 100 organisations exigeait que les chalutiers soient interdits de pêche à moins de trois milles des côtes écossaises.

Les membres de la coalition Our Seas ont suggéré qu’une limite “modernisée” de trois milles n’est “pas une mesure radicale” et profiterait à la fois à l’environnement et aux communautés côtières.

Une précédente interdiction de chaluter les fonds marins à moins de trois milles de la côte a été abrogée par le gouvernement britannique en 1984.

La coordonnatrice de la coalition, Ailsa McLellan, a affirmé que cela “a conduit à ce que les universitaires ont appelé “l’effondrement écologique””.

Ces deux problèmes surviennent alors que les pourparlers se poursuivent entre le gouvernement écossais et les Verts écossais sur un accord de coopération formel.

Le Premier ministre écossais a besoin de leur soutien pour faire voter à Holyrood sur un deuxième référendum sur l’indépendance.