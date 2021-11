Le SNP de Nicola Sturgeon humilié pour ses « promesses non tenues » dans l’échec de l’aide aux victimes | Royaume-Uni | Nouvelles

Douglas Ross, chef du Parti conservateur écossais, a révélé jeudi que les victimes de seulement 37 des 4 500 criminels purgeant une peine de 18 mois avaient été informées de leurs dates de libération. Il a déclaré: « Moins d’un pour cent savent quand ce criminel, qui a ruiné leur vie, va sortir. Comment les femmes qui ont subi les crimes les plus horribles et leurs familles peuvent-elles se sentir en sécurité lorsqu’elles sont tenues dans l’ignorance de la libération de délinquants dangereux ? »

M. Ross, qui s’exprimait devant le Parlement écossais à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, a affirmé que le système judiciaire du pays était contre les victimes.

Le MSP craint que le gouvernement écossais ne rompe sa promesse d’introduire les mesures demandées par la famille de Michelle Stewart, qui a été poignardée à mort près de son domicile dans l’Ayrshire en 2008.

M. Ross a déclaré que l’ancien secrétaire à la justice Humza Yousaf, qui est maintenant secrétaire à la santé, avait promis de mettre en place un programme d’ici novembre.

Mme Sturgeon a répondu en disant que certains engagements avaient été affectés par la pandémie, mais les mesures sont importantes et les esprits resteraient ouverts à faire tout son possible pour assurer la sécurité des femmes.

En réponse, M. Ross a déclaré: « C’était une promesse faite à une famille qui a traversé les pires circonstances. Il semble que cette promesse ne sera pas tenue. »

Au cours du débat à Holyrood, M. Ross a cité le cas d’Esther Brown, une retraitée qui a été violée et assassinée chez elle à Glasgow en mai.

Il a expliqué que l’année dernière a vu la plus forte augmentation d’une année sur l’autre en Écosse d’accusations de violence domestique, le nombre de crimes sexuels ayant doublé depuis 2007.

M. Ross a déclaré: « Les femmes souffrent bien plus que les hommes de ces crimes horribles. C’est la première tâche de ce gouvernement, en fait de tout gouvernement, d’assurer la sécurité du public. »

Le premier ministre écossais a expliqué que le gouvernement faisait avancer les changements et les réformes, mais qu’en raison de leur complexité, ils devaient être effectués correctement.

Mme Sturgeon a déclaré: « Il y a peu de problèmes qui me passionnent plus que la sécurité des femmes dans notre société. Nous devons faire plus. Nous faisons plus. C’est quelque chose que je prends extrêmement au sérieux. »

Mme Sturgeon a réfuté l’affirmation de M. Ross selon laquelle le système judiciaire écossais est contre les victimes, bien qu’elle ait reconnu qu’il devait mieux réagir.

Elle a ajouté: « Il est vrai que le gouvernement fait avancer une série de changements et de réformes parce que certains de ce que Douglas Ross a cité ne sont pas assez bons. La notification des victimes en fait partie.

« Le système judiciaire réagit aux crimes après qu’ils ont été commis. Nous avons tous le devoir de faire beaucoup plus pour arrêter la violence qui se produit en premier lieu.

« Cela signifie changer la culture qui existe dans de nombreux pays. »