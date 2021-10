Le SNP demande une place à table avec de fervents Brexiteers et des fédéralistes européens passionnés | Politique | Nouvelles

Une nouvelle assemblée parlementaire conjointe (APP) composée de députés de la Chambre des communes et de députés européens du Parlement européen sera mise en place pour superviser et contrôler les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE. Le nouvel organe, qui comprendra 35 députés européens du continent et 35 députés britanniques, pourra également organiser des débats parlementaires sur certains sujets liés au Brexit, tels que les droits de pêche.

Les politiciens auront également le pouvoir de faire des recommandations formelles au gouvernement britannique et à la Commission européenne sur des questions politiques.

SNP MSP Clare Adamson, coordonnatrice de la Commission de la Constitution, de l’Europe, des affaires extérieures et de la culture de Holyrood, a exprimé son intérêt à se joindre dans une lettre aux pairs et aux députés.

Elle a ajouté: «Comme vous le savez, un certain nombre de commissions au sein du Parlement écossais, de l’Assemblée d’Irlande du Nord et de Welsh Senedd ont évoqué un rôle possible pour les législatures décentralisées au sein de l’Assemblée du partenariat parlementaire Royaume-Uni-UE.

«À la suite de cette correspondance, nous vous écrivons maintenant pour demander conjointement que les trois législatures décentralisées soient officiellement consultées sur notre rôle avant toute décision finale prise à Westminster concernant la délégation britannique à la PPA.»

L’Express a également appris que cette décision est soutenue par les ministres du gouvernement écossais dirigés par le SNP à Édimbourg, qui détiennent la majorité des sièges au Parlement écossais.

Une source du gouvernement écossais a ajouté : « Il est essentiel que les administrations décentralisées aient leur mot à dire sur les relations entre le Royaume-Uni et l’UE. «

En réponse à la lettre de Mme Adamson, Lord Kinnoull, président de la commission Europe de la Chambre des Lords, a déclaré : « Nous comprenons tous l’importance de l’évolution des relations du Royaume-Uni avec l’UE, y compris son impact sur les domaines de compétence décentralisée. »

Le pair a souligné que les Lords and Commons chercheraient à « établir des moyens mutuellement appropriés pour que cet engagement fonctionne ».

Le gouvernement britannique a déclaré que « l’impulsion principale du côté britannique pour établir une assemblée parlementaire de partenariat doit venir des deux chambres du Parlement ».

Parallèlement, le Parlement européen dressera une liste des députés européens qui feront partie de l’assemblée dans les semaines à venir.

Le mois dernier, les députés européens ont voté 686 voix en faveur de la constitution d’une « délégation permanente » de députés européens à l’assemblée.