Le SNP espère un référendum battu dans un nouveau sondage | Politique | Nouvelles

Un sondage Panelbase pour le Sunday Times a révélé que plus de 56% des électeurs en Angleterre pensent qu’il ne devrait pas y avoir un autre référendum dans les prochaines années. Ceci est comparé à 17% qui ont exprimé l’idée de partir alors que 29% ne le savaient pas.

Pendant ce temps, 58% des électeurs gallois ont déclaré qu’ils voulaient que l’Écosse reste au Royaume-Uni tandis que 14% voulaient que l’Écosse parte et 28% n’étaient pas sûrs ou ne s’en souciaient pas.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon s’est engagé à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance d’ici la fin de 2023, sous réserve de la reprise économique après la pandémie de COVID-19.

Cependant, il y a eu un débat croissant sur la légalité d’un deuxième référendum sur l’indépendance, les questions constitutionnelles étant réservées au gouvernement britannique.

Un deuxième référendum devrait être organisé grâce à l’octroi d’une ordonnance de l’article 30 de Westminster, cependant, le SNP a indiqué que cela pourrait être contourné si le Premier ministre Boris Johnson refusait toujours le consentement pour un deuxième vote.

Andrew Bowie, député conservateur écossais de l’Aberdeenshire West et vice-président du parti, a déclaré: “Les larges épaules de l’Union n’ont jamais été aussi apparentes que pendant la pandémie.

« Un programme de vaccination de premier plan, le programme de congé et 14,5 milliards de livres sterling de financement supplémentaire du Trésor ont soutenu l’Écosse dans ces moments difficiles.

“Notre mise en commun des ressources – comme le partage de la recherche et de la production de nouveaux vaccins – est une aubaine pour l’ensemble du Royaume-Uni.

“Il n’est donc pas surprenant que la plupart des gens au sud de la frontière veuillent préserver l’Union.

« La majorité du public britannique comprend la nécessité de se concentrer sur la reprise nationale de Covid – et non sur la division et les griefs fabriqués offerts par le SNP. »

Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à l’Union, a ajouté “Ce qui compte, c’est qu’une majorité de personnes vivant en Écosse ne veulent pas d’un deuxième référendum sur l’indépendance qui divise de sitôt, et veulent que leurs gouvernements se concentrent sur la récupération de Covid.”

Cela survient après que les députés écossais pourront bientôt opposer leur veto aux lois anglaises après que le ministre du Cabinet, Michael Gove, a supprimé la règle des votes anglais pour les lois anglaises (EVEL).

La règle a été introduite en 2014 par l’ancien Premier ministre David Cameron pour donner la parole à « des millions d’électeurs à travers l’Angleterre » à la suite du référendum sur l’indépendance écossaise.

Cela signifie que les députés d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord n’ont pas leur mot à dire sur les projets de loi réputés ne s’appliquer qu’en Angleterre, mais la règle a rarement été utilisée.

Mais les critiques des plans ont déclaré qu’il s’agissait d’un « gâchis incompréhensible » qui équivalait à une charte visant à briser le syndicat.

Panelbase a interrogé 3 981 personnes à travers le Royaume-Uni entre le 18 juin et le 2 juillet.

Le SNP a été approché pour commentaires.