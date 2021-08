Le SNP et la coalition des Verts sous pression suite au pillage des eaux par les chalutiers | Politique | Nouvelles

Les membres de la coalition Our Seas ont insisté sur le fait qu’une limite “modernisée” de trois milles n’est “pas une mesure radicale” et profiterait à la fois à l’environnement et aux communautés côtières. Alors que des pourparlers ont lieu entre le gouvernement écossais dirigé par le SNP et les Verts écossais sur un accord de coopération formel, le groupe presse les deux parties d’examiner la question.

Les écologistes soutiennent qu’une interdiction de trois milles, qui a été annulée par le gouvernement britannique en 1984, permettrait la récupération des stocks de poissons et des fonds marins épuisés tout en empêchant le dragage illégal des pétoncles.

Ailsa McLellan, coordinatrice de la coalition Our Seas, a déclaré : « Il existe de nombreux domaines de la politique maritime où nous voulons voir des changements, étant donné l’approche « hors de vue, hors de l’esprit » de notre écologie et économie marines.

“Mais un retour à une limite modernisée de trois milles est la seule mesure qui, selon nous collectivement, apporterait les plus grands avantages pour nos eaux, notre environnement et pour les communautés côtières de ce pays.”

Mme McLellan a ajouté : “Ce n’est pas une mesure radicale – le chalutage de fond était auparavant interdit dans nos eaux côtières – et cela rendra nos mers et nos pêcheries plus résilientes à l’avenir.”

La coalition Our Seas est composée d’un éventail d’organisations, notamment des associations de pêche côtière, des groupes communautaires, des pêcheurs en mer, des entreprises touristiques et des organisations environnementales.

L’un des membres, la Scottish Creel Fishermen’s Federation, a affirmé que pour chaque millier de tonnes de langoustines pêchées par chalutage plutôt que par chalutage, l’économie écossaise bénéficierait de plus de 6,7 millions de livres sterling de bénéfices supplémentaires, avec plus de 400 000 livres sterling de bénéfices supplémentaires pour le secteur. .

Alistair Sinclair, coordinateur national de la SCFF, a déclaré : « Nos membres pêchent d’une manière véritablement durable à long terme, mais la valeur de nos pêcheries est entravée par les activités d’une minorité mal réglementée.

“Le retour d’une limite côtière est vraiment un compromis, et les deux parties devraient être persuadées de le voir comme tel.

“Les politiciens – à la fois le SNP et les Verts – doivent prendre des décisions significatives maintenant pour mettre fin à cette destruction de nos fonds marins.

« Nous avons besoin de changement, et cela signifie protéger nos mers les plus sensibles des pratiques les plus dommageables. »

En réponse, un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Nous avons clairement indiqué que la durabilité est au cœur de la façon dont nous gérerons les pêcheries écossaises.

« En plus de notre réseau d’aires marines protégées, il existe des contrôles de pêche et une politique de licences restrictives en place pour limiter le nombre de pétoncles écossais, le nombre de jours de pêche et des mesures techniques … et une taille minimale de débarquement de coquilles Saint-Jacques.

“Il convient de noter qu’il y a moins de langoustines, y compris les pétoncles, débarquées qu’il y a dix ans et qu’il y a moins de chalutiers à langoustine et plus de navires de pêche à la nasse.

“Des discussions positives entre le gouvernement écossais et les Verts écossais sur un éventuel accord de coopération sont en cours et un nouveau rapport sera fourni au parlement après les vacances.”