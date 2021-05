Le SNP exhorte le secrétaire écossais à se battre contre l’accord commercial “ dommageable ” avec l’Australie

S

Le secrétaire écossais Alister Jack devrait riposter ou démissionner à cause d’un accord de libre-échange «dommageable» avec l’Australie qui menacerait l’avenir des agriculteurs écossais, a déclaré le chef du SNP à Westminster.

Ian Blackford a déclaré que les agriculteurs et les éleveurs écossais seraient affectés de manière disproportionnée par un tel accord, les secteurs du bœuf, des produits laitiers, des moutons et des céréales du pays étant particulièrement menacés.

La secrétaire britannique au Commerce international, Liz Truss, a eu des entretiens avec son homologue australien alors que les deux pays se rapprochaient d’un accord de libre-échange alors que les agriculteurs britanniques craignaient de plus en plus qu’une libéralisation totale les compromette gravement par leurs rivaux australiens.

L’appel a eu lieu après que les ministres se soient rencontrés jeudi pour débattre de leurs différends, le secrétaire britannique à l’Environnement George Eustice et le ministre du Cabinet Michael Gove menant la résistance à un accord zéro tarif, zéro quota exigé par les Australiens.

Dans une lettre adressée samedi à M. Jack, M. Blackford a déclaré: «L’incertitude persistante entourant la perspective de la signature par votre gouvernement d’un accord commercial post-Brexit, qui accorderait un accès libre de droits aux agriculteurs australiens, est une source profonde et croissante. préoccupation pour nos propres communautés agricoles et de crofting.

«La spéculation de ce matin sur une offre du gouvernement britannique d’introduire progressivement un régime de taux zéro et de quota zéro sur un certain nombre d’années pourrait, en fait, imposer une limite dans le temps à l’avenir des moyens de subsistance agricoles dans ces îles.

«Étant donné que cette offre spéculée n’est actuellement qu’une position de négociation, la menace réelle existe qu’un accord déjà désastreux pour les agriculteurs ne peut qu’empirer.

«Un tel accord commercial représenterait une trahison amère des communautés rurales, saper et saper notre secteur agricole et constituerait une véritable menace pour la viabilité future.

«Comme vous devez le savoir, les agriculteurs et les éleveurs écossais seraient touchés de manière disproportionnée par un accord aussi dommageable, nos secteurs bovin, laitier, ovin et céréalier étant particulièrement menacés. On craint également qu’un accord de cette nature ne crée un précédent pour d’autres accords commerciaux, ce qui nuirait davantage à notre secteur agricole. »

Downing Street a indiqué que le Premier ministre Boris Johnson espère qu’un accord pourra être conclu au moment du sommet du G7 à Cornwall le mois prochain.

M. Blackford a exhorté M. Jack à «se tenir aux côtés des agriculteurs et des éleveurs écossais et à s’opposer fermement à un accord qui menace de les mettre à la faillite».

Il a écrit: «Je vous exhorte à rompre votre silence assourdissant sur cette question cruciale et à vous battre contre cet accord dommageable.

«Cela signifie s’opposer à tout accord commercial qui, à tout moment, accordera un accès sans contingent et sans droits de douane à l’agneau et au bœuf australiens.

«Compte tenu de la gravité et de l’ampleur de ce problème pour les agriculteurs et les éleveurs écossais, il est également clair que votre seule option crédible est d’indiquer clairement qu’il s’agit d’une question démissionnaire si vos opinions sont ignorées au Cabinet.»

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Tout accord que nous signons avec l’Australie comprendra des protections pour le secteur agricole et ne nuira pas aux agriculteurs britanniques ni ne compromettra nos normes élevées.

«En règle générale, toute libéralisation tarifaire est échelonnée dans le temps, avec des sauvegardes intégrées. La viande australienne représente une très faible proportion des importations totales du Royaume-Uni et est produite selon des normes élevées.

«Nous continuerons de travailler avec l’industrie, en la maintenant impliquée tout au long du processus et en l’aidant à tirer pleinement parti des avantages du commerce.»

Une source du gouvernement britannique a ajouté: “Il ressort clairement des interventions de plus en plus embarrassantes d’Ian Blackford qu’il n’a aucun intérêt à s’engager sérieusement sur la question des accords commerciaux.”