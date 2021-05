Le SNP fait face à une enquête sur les allégations que Nats a utilisé l’argent COVID du gouvernement britannique pour des «pots-de-vin électoraux» Politique | Nouvelles

Budget écossais: Kate Forbes décrit une réponse “ exceptionnelle ”

Le Dr Liam Fox, ancien secrétaire au Commerce international, devrait écrire au Comité des comptes publics et au Comité de l’administration publique et des affaires constitutionnelles pour leur demander s’ils enquêteront sur les allégations du vérificateur général écossais selon lesquelles 2,7 milliards de livres sterling restaient inutilisés. Le vérificateur général écossais Stephen Boyle a demandé comment 9,7 milliards de livres sterling de financement «Union» du gouvernement britannique avaient été dépensés.

M. Boyle a averti dans le rapport que la pandémie de COVID-19 avait créé des problèmes de gestion financière pour le gouvernement écossais dirigé par le SNP.

Le vérificateur général a précisé qu’il y avait eu plus de 170 annonces de dépenses publiques liées au COVID-19 et a appelé tous les niveaux de gouvernement à s’assurer que la «livre pandémique» offre un bon rapport qualité-prix.

De plus, le rapport souligne que jusqu’à la fin de 2020, l’administration dirigée par le SNP n’avait fait que 7 milliards de livres sterling d’annonces de dépenses en réponse à la pandémie.

Dans le rapport, cela laissait 2,7 milliards de livres supplémentaires non alloués et non dépensés par le SNP.

M. Boyle a ajouté: «Il deviendra probablement de plus en plus difficile d’identifier ce qui est, et ce qui n’est pas, les dépenses COVID, car les dépenses sont plus largement liées aux problèmes de développement économique et à d’autres objectifs du gouvernement.

«Cela signifie que la transparence sur les pressions sur les dépenses, les progrès et les risques liés à la livraison doit être maintenue.»

Le Dr Fox a déclaré: «C’est de l’argent qui a été envoyé par les contribuables britanniques pour s’assurer que toutes les régions du Royaume-Uni ont le même accès aux programmes de soutien de Covid que les autres.

«Il y a un sentiment croissant d’irritation que le peuple écossais ait été court-circuité par le SNP, qui veut prendre l’argent qui a été réservé par le gouvernement britannique pour les problèmes de santé liés au COVID en Écosse.

«On soupçonne fortement que ces fonds, conçus pour la santé du peuple écossais, soient transformés en pots-de-vin pour la santé politique du SNP.

«Compte tenu de tout ce que nous avons tous vécu pendant cette pandémie, l’idée que de l’argent pour la santé du peuple écossais pourrait être détourné pour financer les pots-de-vin électoraux du SNP est vraiment troublante.

Murdo Fraser, candidat conservateur écossais pour Perthshire North, a déclaré: «Le SNP a gaspillé plus de 4,5 milliards de livres sterling d’argent des contribuables au cours de ses 14 années au pouvoir.

«Pour chaque budget que nous entendons, il ne reste plus d’argent, seulement pour qu’ils trouvent des centaines de millions de dollars pour un accord avec les Verts.

«Tout au long de la pandémie, ils ont retenu le financement des entreprises pendant des mois et ont traîné les talons pour distribuer les fonds du gouvernement britannique.»

En réponse, Tom Arthur, le candidat du SNP pour la circonscription de Renfrewshire South, a contesté les affirmations du Dr Fox et a déclaré que tout l’argent alloué par le gouvernement britannique avait été dépensé.

Le gouvernement britannique affirme avoir accordé plus de 14 milliards de livres sterling de financement supplémentaire au gouvernement écossais depuis le début de la pandémie.

Plus de 90 000 entreprises en Écosse ont également bénéficié de prêts commerciaux du gouvernement britannique d’une valeur de 3,4 milliards de livres sterling.

M. Arthur a ajouté: «Il s’agit d’une tentative boiteuse des conservateurs de détourner l’attention de l’examen essentiel des millions de livres de contrats COVID-19 qui semblent avoir été distribués aux copains conservateurs, aux donateurs et au compagnon de Matt Hancock du pub local.

«Toutes les conséquences du COVID ont été allouées pour aider les gens à traverser la pandémie.

«Cela comprend le soutien aux services de santé et à notre NHS, le soutien aux entreprises pendant la fermeture et le redémarrage des subventions, et le soutien aux personnes par le biais de paiements d’isolement.

«Si les gens donnent leurs deux voix au SNP jeudi, nous continuerons d’investir dans les emplois, notre NHS et le soutien aux personnes pendant la pandémie.»