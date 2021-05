Le SNP fait honte dans une rangée explosive après le détournement d’un comité pour une enquête sur l’indépendance de 20 MINUTE | Politique | Nouvelles

Le président du comité restreint de l’Écosse a passé plus de 20 minutes au début des travaux à interroger le secrétaire écossais Alister Jack sur les projets d’un nouveau référendum sur l’indépendance. Pete Wishart a demandé à plusieurs reprises au ministre d’expliquer si le gouvernement britannique autoriserait un nouveau vote sur la question après la victoire du SNP aux élections de Holyrood la semaine dernière.

M. Wishart a déclaré que le résultat du scrutin était une “victoire pour les partis pro-indépendance et pro-référendums”, alors que les 64 députés du SNP élus, avec les huit Verts, soutenaient un second vote sur la place de l’Écosse au Royaume-Uni.

L’interrogatoire a laissé les membres du comité perplexes, un député qualifiant la rencontre d ‘”extraordinaire”.

Le député conservateur écossais John Lamont a déclaré: “Je pense simplement que c’est extraordinaire, et les gens qui regardent cela chez eux trouveront extraordinaire que le président du SNP de ce comité ait passé plus de 20 minutes à parler d’un autre référendum sur l’indépendance alors qu’il y a tant d’autres choses qui sont faire pression pour mes électeurs et pour d’autres personnes à travers l’Écosse.

«Par exemple: comment nous gérons Covid, comment nous gérons le programme de vaccination, comment nous gérons le plan de reprise économique.

“Je pense que le temps, les 20 dernières minutes, aurait pu être beaucoup mieux dépensé.”

Le comité est convoqué pour discuter de toutes les questions relatives au bureau du gouvernement en Écosse, des questions déconcentrées, au financement, en passant par les interactions avec le premier ministre.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross, qui siège également au comité, a également critiqué les questions de M. Wishart, ajoutant: “Je dois dire d’emblée à quel point les gens ont dû être déçus de voir la présidence assez inepte et médiocre de cette commission jusqu’à présent par M. Wishart. “

Le SNP a promis de faire avancer un nouveau référendum au cours de l’actuelle séance du Parlement écossais.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle souhaitait déposer un nouveau vote au cours de la première moitié du mandat de quatre ans.

Mais s’exprimant aujourd’hui devant le comité restreint en réponse aux grillades de M. Wishart, le secrétaire écossais a dit au premier ministre de se concentrer sur la reprise après la pandémie.

M. Jack a déclaré: “Il y a beaucoup de choses à résoudre: les normes de niveau d’éducation, il y a des problèmes de santé avant la pandémie, les décès dus à la drogue les plus élevés en Europe dont la Première ministre a reconnu qu’elle avait détourné les yeux de la balle.

“Je dirais qu’il ne faut pas quitter la balle des yeux pour les cinq prochaines années, construisons l’économie écossaise, créons Jons, améliorons les moyens de subsistance des gens.”

Le ministre a également mis en doute la nécessité d’un nouveau référendum sur la question, augurant que peu de choses avaient changé depuis les dernières élections écossaises en 2016.

Le SNP a déclaré qu’il avait besoin d’un nouveau vote parce que l’Écosse avait été retirée de l’UE contre sa volonté après qu’une majorité dans le pays avait soutenu Remain lors du référendum il y a cinq ans.

Le parti affirme également qu’il y a un mandat pour un référendum après que les partis indépendantistes, le SNP et les Verts, aient remporté la majorité lors des élections au parlement écossais de la semaine dernière.

Mais jetant de l’eau froide sur les revendications, M. Jack a déclaré: «Je dirais que moins d’un tiers de l’électorat écossais a voté pour les partis nationalistes, je pense que le chiffre était d’environ 31%.

«Je dirais que très peu de choses ont changé depuis 2016 quand on regarde les chiffres.

«Pendant ce temps-là, nous avons eu le Brexit, nous avons eu deux élections générales, nous avons eu la pandémie de Covid – sans précédent – toutes ces choses se sont produites depuis 2016, mais quand vous regardez les chiffres globaux, les changements sont très, très mineur en effet.

“Il y a un siège supplémentaire pour le SNP, quelques sièges de moins pour les travaillistes et le même nombre de sièges pour les conservateurs.”