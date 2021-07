Le SNP lance une nouvelle attaque contre le Brexit alors qu’il oblige les Communes à voter sur la fin de la libre circulation | Politique | Nouvelles

in

Dans le cadre d’un débat de la journée de l’opposition, le parti écossais organisera un vote parlementaire sur les “regrets” de la décision du gouvernement de reprendre le contrôle de l’immigration après le Brexit. Le vote non contraignant exige que le Premier ministre Boris Johnson délègue des pouvoirs en matière d’immigration au gouvernement écossais pour créer un visa écossais ou un système de migration écossais.

Il fera également pression pour une extension du système de règlement de l’UE qui donne aux ressortissants de l’UE le droit de rester au Royaume-Uni après le Brexit.

La date limite du programme était le 30 juin, le ministère de l’Intérieur refusant de prolonger le délai de candidature officiel.

Les ministres ont déclaré que toute personne ayant déposé une demande tardive ne serait probablement pas pénalisée et aurait le temps de soumettre les documents nécessaires.

Le SNP a fait valoir que des milliers de personnes auraient pu passer à travers le filet et être menacées d’expulsion.

Le ministre de l’Intérieur fantôme du SNP, Stuart McDonald, a déclaré: “Le Royaume-Uni se dirige rapidement vers un autre scandale Tory Windrush, alors que des milliers de citoyens de l’UE risquent de perdre leur droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni.

“Il est essentiel qu’il y ait une prolongation d’urgence du programme de règlement de l’UE – ou mieux encore, la date limite devrait être complètement supprimée et les citoyens de l’UE vivant au Royaume-Uni devraient bénéficier d’un congé automatique indéfini pour rester comme ils avaient été promis à l’origine.

“Boris Johnson a maintes fois manqué à sa parole – et il portera la responsabilité ultime si des milliers de citoyens de l’UE finissent par perdre leurs droits.”

Malgré les affirmations du SNP, plus de six millions de personnes ont obtenu un statut d’établissement dans le cadre du programme, bien plus que les 3,5 millions de ressortissants de l’UE qui vivaient vraisemblablement en Grande-Bretagne.

Le parti affirme que le système de règlement de l’UE est une preuve supplémentaire de la nécessité de l’indépendance écossaise pour “protéger nos droits en tant que citoyens de l’UE”.

M. McDonald a ajouté: “Le message de l’Écosse aux citoyens de l’UE est que vous êtes les bienvenus ici, nous voulons que vous restiez, c’est votre maison.

“La seule façon de protéger l’Écosse est de devenir un pays indépendant doté des pleins pouvoirs pour regagner notre place en Europe et protéger nos droits en tant que citoyens de l’UE.”

Les députés conservateurs ont été invités à s’abstenir lors du vote.

Le premier ministre a ordonné à ses députés d’arrière-ban de ne pas participer aux votes de l’opposition plus tôt cette année.

Il a accusé les travaillistes et le SNP d’utiliser les débats pour attiser la haine contre ses députés.

En janvier, M. Johnson a envoyé un texto à ses collègues pour leur dire de ne pas voter contre une motion de l’opposition travailliste sur une augmentation du crédit universel.

Il a déclaré que le parti utilisait l’affaire comme un moyen “d’inciter” à une réaction violente sur les réseaux sociaux “d’un genre tristement vu de l’autre côté de l’Atlantique”, se référant à la scène politique conflictuelle aux États-Unis.

Le débat de ce soir sur le système de règlement de l’UE est l’une des deux motions présentées par le SNP.

Le parti tiendra également un débat sur la pandémie pour appeler “le gouvernement à ouvrir immédiatement l’enquête publique COVID-19”.