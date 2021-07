Le SNP livre des dépliants de 8 pages sur le référendum sur l’indépendance pendant la pandémie | Politique | Nouvelles

in

Bien que Nicola Sturgeon ait promis de s’attaquer d’abord à la pandémie de coronavirus avant un nouveau vote de séparation, les chefs de parti ont admis que les tracts avaient été livrés aux ménages de plusieurs circonscriptions à travers l’Écosse. Le dossier a été initialement envoyé aux membres du parti au début du mois et plaide pour le droit « démocratique » de l’Écosse de choisir son propre avenir.

Les chefs du SNP ont qualifié un deuxième vote de «référendum pour le rétablissement» de la pandémie de COVID-19.

Vendredi, dans un e-mail adressé aux membres, Mike Russell, directeur de la nouvelle unité d’indépendance du parti, a déclaré que certaines branches et circonscriptions du parti, telles que Cunninghame North, avaient décidé de faire imprimer le dépliant et de “le distribuer dans toute leur région”.

L’ancien secrétaire à la Constitution de l’Écosse a ajouté dans l’e-mail: “Le message de base de nous tous est, bien sûr, le besoin d’indépendance.”

Mais les partis d’opposition d’Holyrood ont affirmé que les nationalistes s’étaient trompés sur leurs priorités et n’avaient pas « les yeux rivés » sur d’autres politiques clés, notamment les décès liés à la drogue et le déploiement de la vaccination contre les coronavirus dans le pays.

Donald Cameron MSP, porte-parole de la Constitution conservatrice écossaise, a déclaré : « Nous sommes toujours sous l’emprise de la pandémie, mais la principale préoccupation du SNP reste l’indépendance.

“Le SNP a détourné les yeux du ballon dans de nombreux domaines.

« Les principaux secteurs écossais ne parviennent pas à faire face aux pénuries de main-d’œuvre, le déploiement de la vaccination est au point mort et le nombre de décès liés à la drogue en Écosse a atteint un nouveau record tragique.

“Ce sont les problèmes qui nécessitent notre attention immédiate.

«Après tout ce que nous avons traversé, il est temps de perdre le bagage du nationalisme et de se concentrer sans relâche sur la pauvreté des enfants, l’urgence climatique, les décès liés à la drogue, les longues attentes de traitement et les enfants qui ont tant manqué à cause de la pandémie.”

Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne pro-Union, Scotland in Union, a qualifié les tracts de « manifestement alarmiste ».

Elle a ajouté: «Nicola Sturgeon a promis aux électeurs qu’elle se concentrerait sur la reprise, mais son bras droit, Mike Russell, a confirmé que le parti donnait la priorité à un deuxième référendum et à la façon de diviser à nouveau l’Écosse.

“Cela décevra des millions d’Ecossais qui veulent que leurs gouvernements se concentrent sur ce qui compte vraiment.”

Le Premier ministre écossais et chef du parti Nicola Sturgeon a déclaré qu’un deuxième vote devrait avoir lieu avant la fin de 2023 une fois la pandémie de coronavirus terminée.

Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a exclu la perspective d’un deuxième référendum sur l’indépendance.

M. Russell a affirmé que le Premier ministre « cherchait à bloquer le droit démocratique du peuple écossais de décider de son propre avenir ».

Présentant les arguments en faveur d’un vote, il a fait valoir que M. Johnson “changeait toute la fondation du Royaume-Uni” d'”une union volontaire basée sur l’idée de partenariat” à une “affirmation du contrôle de Westminster sur l’Écosse”.

Le dernier sondage sur l’indépendance écossaise réalisé le mois dernier a révélé que le soutien à l’indépendance écossaise était inférieur de quatre points à celui d’avril avant les élections de Holyrood.

Le sondage Panelbase a révélé que seulement 48% des personnes soutiendraient l’indépendance, une fois que les « ne sait pas » ont été exclus.

Pendant ce temps, le soutien à l’Union s’élevait à 52 pour cent, encore une fois une fois que les « ne sait pas » ont été retirés de l’équation.

Panelbase a interrogé 1 287 personnes entre le 21 et le 25 juin.

En réponse, un porte-parole du SNP a déclaré : « Le tract indique clairement le choix auquel est confronté le peuple écossais.

“Ils peuvent choisir de remettre la reprise entre leurs mains ou entre les mains des conservateurs qui imposent déjà des coupes dévastatrices aux familles qui travaillent dur en Écosse.”