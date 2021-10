Le SNP MSP perd le terrain dans le débat de la BBC lorsqu’il est grillé sur les décès dus à la drogue en Écosse « N’interrompez pas ! » | Politique | Nouvelles

La ministre de la politique antidrogue du SNP, Angela Constance, l’a perdu lorsque le conservateur écossais Oliver Mundell a tenté de lui poser une question sur les décès liés à la drogue en Écosse. En 2020, 1 339 personnes sont mortes de la drogue – poursuivant une trajectoire ascendante ces dernières années et établissant un nouveau record – ce qui a incité la nouvelle ministre de la drogue Angela Constance à décrire les chiffres comme la « honte nationale » de l’Écosse. Dans un débat houleux sur les statistiques, Mme Constance a déclaré que le SNP « possédait cela ».

Elle a déclaré: « Point numéro un, nous possédons cela. Je ne suis pas dans le domaine du déni.

« Nous serons guidés par les preuves et l’une des raisons pour lesquelles nous avons maintenant une réponse de tout le gouvernement écossais à l’augmentation des décès liés à la drogue est qu’il n’y a pas une solution, elles sont nombreuses.

« Nous avons besoin de tout ce qui précède. Vous avez eu de nombreuses suggestions ce soir, concernant et autour de l’investissement dans l’éducation et la prévention, nous devons rendre notre système de justice pénale plus efficace, plus intelligent et plus humain.

« Nous devons lutter contre la pauvreté et les inégalités et pour être franc, nous devons amener plus de nos gens au traitement dont ils ont besoin et nous devons le faire plus rapidement. »

Alors que M. Mundell tentait de poser une question au ministre, Mme Constance a poursuivi: « Je suis assez vieille pour être votre mère, ne l’interrompez pas. »

Cela survient alors que Douglas Ross a salué les conservateurs écossais comme le « parti de l’Écosse ouvrière » alors qu’il mettait les décès liés à la drogue et le gouvernement local au cœur d’un discours.

Le chef du parti écossais, M. Ross, a fait appel aux électeurs de la classe ouvrière dans un discours prononcé lors d’un événement en marge de la conférence des conservateurs à Manchester dimanche.

Il a accusé le premier ministre Nicola Sturgeon d’avoir transformé le gouvernement écossais en une « subvention de Yes Scotland » et a affirmé que le gouvernement était un « groupe de campagne constitutionnelle sur pilotis » axé sur l’indépendance avant tout.

Le projet de loi sur le droit au rétablissement stipule qu’il permettrait à toute personne cherchant un traitement contre la toxicomanie « d’accéder rapidement à son option de traitement préférée, à moins qu’un professionnel de la santé ne juge que cela serait nocif pour l’individu ».

M. Ross a également déclaré que le parti, qui compte 31 députés, présenterait également la « loi Mackay », qui modifierait les règles afin que les députés qui ne fréquentent pas Holyrood pendant six mois soient contraints de se retirer.

L’ancien secrétaire aux finances du SNP, Derek Mackay, qui a démissionné du gouvernement après que le Scottish Sun a révélé qu’il envoyait un message à un adolescent, a été payé 100 000 £ alors qu’il « se cachait à la maison » et non au Parlement, a déclaré M. Ross.

M. Ross a ajouté que son parti présentera également un « projet de loi sur les pouvoirs et la protection des gouvernements locaux » pour donner plus de pouvoir aux conseils.