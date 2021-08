Le SNP poursuivra les Verts écossais dans les mois à venir pour détenir indyref2 d’ici 2023 | Politique | Nouvelles

Le vice-premier ministre a dénoncé Boris Johnson pour avoir tenté de contrecarrer les plans d’indépendance écossais au nord de la frontière. M. Swinney a déclaré que l’accord du SNP avec les Verts écossais signifie qu’un deuxième référendum devrait avoir lieu dans deux ans et demi. S’adressant à The Nine de la BBC, M. Swinney a déclaré: “Il existe un argument démocratique absolu en faveur d’un référendum.

“Le peuple écossais a voté pour cela en mai en élisant au parlement une majorité de députés qui soutiennent la tenue d’un référendum sur l’indépendance.

“Cet accord confirme qu’en indiquant que, si Covid le permet, le référendum devrait avoir lieu dans la première moitié de cette législature.

“Le gouvernement du Royaume-Uni, malgré toute sa rhétorique, ne peut s’opposer aux souhaits démocratiques du peuple écossais.

“Cet accord le montre clairement et nous poursuivrons cet accord dans les mois à venir s’il est approuvé pour nous assurer que nous garantissons ce référendum sur l’indépendance.”

LIRE LA SUITE : « Victoire du Brexit en Grande-Bretagne ! » Frexiteer met en garde Macron contre les vaccins

Une autre campagne pour l’indépendance de l’Écosse devrait se concentrer sur la persuasion plutôt que sur « la rancune et les griefs », a déclaré l’ancien chef adjoint du SNP, Jim Sillars.

Le vétéran de la campagne indépendantiste, dans un extrait de son nouveau livre publié dans le Sunday Times, affirme que le Royaume-Uni « fouille » l’Écosse « a une emprise sur les esprits du Oui et du SNP ».

Mais en réalité, affirme M. Sillars, le pire des cas est que les ministres du gouvernement britannique se préoccupent peu des affaires de l’Écosse.

Le vitriol entre les deux camps du débat sur l’indépendance, notamment sur les réseaux sociaux, s’est intensifié lors de la campagne de 2014 et se poursuit encore aujourd’hui.

M. Sillars a mis en garde contre de telles attaques de sa part, affirmant que cela découragerait les électeurs qui pourraient être convaincus de l’indépendance.

Il a déclaré: “Beaucoup de déclarations faites par les ministres et les députés du SNP à Westminster, ainsi que ceux qui écrivent des colonnes et des lettres dans le journal National et les messages qui circulent sur les réseaux sociaux, crient que l’Écosse est ignorée, insultée et non respectée .

“Le fait est que personne ne s’assoit dans les bureaux ministériels à Londres pour réfléchir à la manière de piéger l’Écosse. Au pire, ils ne nous réfléchissent tout simplement pas beaucoup.

“Cette idée selon laquelle” l’Ecosse “délibère” a une emprise sur les esprits du Yes et du SNP, et elle a conduit à la politique consistant à faire avancer la cause de l’indépendance par le biais de rancunes et de griefs fabriqués.

A NE PAS MANQUER

SNP a créé un «culte de la personnalité» autour de Salmond et Sturgeon [INSIGHT]

Arlene Foster fait exploser le nouvel amour de Sturgeon avec le parti vert “Tenuous” [ANALYSIS]

Sturgeon a averti que la majorité mince comme un rasoir ne peut pas sceller l’indépendance [VIDEO]

“La rage” ils reprennent les pouvoirs “en est un exemple. Les plaintes de rancune et de grief contre Westminster, combinées à des attaques au vitriol contre les syndicalistes via les réseaux sociaux, en font une politique stupide.

“Si la campagne du Oui doit gagner la prochaine fois, ce sera sur la base de la persuasion – et cela nécessitera de mieux comprendre pourquoi tant d’électeurs du Non se sont tenus à l’Union la dernière fois et le font toujours.

« Les syndicalistes ne voient pas Westminster comme une force anti-écossaise malveillante et, dans leur rejet de telles revendications, ils deviennent ancrés dans leurs opinions et peu réceptifs à l’idée d’indépendance.

“Les syndicalistes écossais ne sont pas des traîtres à cette nation et suggérer qu’ils le sont ou qu’ils ne sont pas aussi écossais que les électeurs du Oui est une erreur.”