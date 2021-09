Le SNP se moque de l’échec de la construction navale en Écosse | Royaume-Uni | Nouvelles

La semaine dernière, une offre écossaise pour le contrat des ferries CalMac, qui desservira les îles d’Islay et du Jura, n’a pas été retenue. Au lieu de cela, les offres concurrentes de la Pologne, de la Roumanie et de la Turquie seront considérées.

L’offre est venue de Ferguson Marine, qui appartient au gouvernement écossais après avoir été achetée en 2019 pour éviter un effondrement.

Pendant ce temps, la Royal Navy a commencé à construire cinq nouvelles frégates de type 31, pour un coût de 1,25 milliard de livres sterling, à Rosyth dans le Fife.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a coupé l’acier de la première frégate, qui sera nommée HMS Venturer.

Le projet devrait soutenir 1 250 emplois chez Babcock, ainsi que 1 250 autres plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.

Le SNP a été attaqué pour son record de construction navale (Image: GETTY)

Take notes @NicolaSturgeon. This is what it should look like when a government builds ships in Scotland.

Unlike the SNP, the UK is delivering ships built in Scotland that will actually float. pic.twitter.com/8HgRHLn8J9

— Scottish Conservatives (@ScotTories) September 24, 2021