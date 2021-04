Le SNP s’est moqué de la frontière «trompée» entre l’Angleterre et l’Écosse: «Faites attention à ce que vous souhaitez! | Politique | Nouvelles

La candidate du SNP pour Galloway et West Dumfries, Emma Harper, a été interrogée sur la façon dont une frontière dure fonctionnerait entre l’Angleterre et l’Écosse. Le parti a promis que l’Écosse continuerait de faire partie de la zone de voyage commune britannique si elle obtenait son indépendance du Royaume-Uni.

Mme Harper a suscité l’indignation après avoir affirmé que le SNP voulait “la plus douce des frontières” et déclaré qu’une frontière entre les pays créerait des emplois.

Elle a déclaré: «Si une frontière fonctionne, nous pouvons montrer qu’une frontière fonctionnera, il y a des problèmes qui ont été portés à mon attention et qui montrent que des emplois peuvent être créés si une frontière est créée.»

Mais Mme Harper a été ridiculisée après que les Britanniques aient appelé sa prétention ridicule avec une personne l’appelant un “bouffon”.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «J’espère que les Écossais se rendent compte que s’il y a une frontière dure entre l’Angleterre et l’Écosse, alors en tant que pays indépendant, ils auraient besoin de passeports et de visas pour entrer en Angleterre, il en va de même pour travailler en Angleterre, ils serait tenu d’avoir un permis de travail, et en plus de tout cela, tous les Écossais vivant en Angleterre auraient besoin d’un congé indéfini pour rester et avoir un statut établi.

“Il y aurait des contrôles douaniers à n’importe quelle frontière, et aucun droit d’entrée automatique.

“Je sais que les gens diront que cela fonctionne dans les deux sens, et c’est le cas, mais ce serait bien pire pour l’Écosse, car plus d’Écossais vivent et travaillent en Angleterre que l’inverse.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Trompé et cette personne veut représenter des Écossais décents, que Dieu vous aide!”

Tandis qu’un autre se moquait d’elle et disait: «Les plans du SNP sont risibles.

LIRE LA SUITE: Alex Salmond est déterminé à emmener l’Écosse sur la “ route de la Catalogne ”

«Dans la boue, je pense.

«Néanmoins, leurs étudiants auront accès au programme Erasmus et le reste du syndicat s’en sortira mieux financièrement en abandonnant la formule Barnett et en récoltant les fruits d’un exode massif d’entreprises vers le sud.

“Faites très attention à ce que vous souhaitez pour l’Ecosse.”

Quelqu’un d’autre a qualifié le Premier ministre écossais de «créature intrigante, calculée, divisante et menteuse».

Une autre personne s’est moqué: “Ils ont certainement raison, une frontière entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni créera de nombreux emplois pour le Royaume-Uni alors que les entreprises écossaises déménagent au sud de l’Écosse.”

Un rapport de l’Institute for Government a également affirmé que l’indépendance de l’Écosse entraînerait la mise en place d’une frontière dure avec l’Angleterre en termes commerciaux.

Cela signifierait que les marchandises en provenance d’Angleterre franchissant la frontière devraient être contrôlées – à l’instar des dispositions du protocole de l’Irlande du Nord.

Répondant, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a promis qu’elle ne voulait pas d’une frontière dure avec le Royaume-Uni et a déclaré: «Je ne veux pas de frontière.

«Je n’ai jamais voulu de frontière. Je ne veux pas de frontière dure dans le futur. Il n’y aurait pas de frontière dure en termes de personnes.

«De toute évidence, en termes de biens et de services, notre priorité serait de maintenir la fluidité des échanges.»