Le SNP sur le sentier de la guerre pour l’indépendance de l’Écosse alors qu’Ian Blackford critique le Brexit et exige un référendum | Politique | Nouvelles

Le député dira à la conférence annuelle du parti que “c’est au tour de l’Ecosse de choisir” après s’être vu imposer des années de politiques. Il dira qu’il est du devoir du SNP d’organiser un référendum sur l’indépendance dans les plus brefs délais afin de tenir sa parole envers l’électorat.

M. Blackford dira à la conférence virtuelle que le pays est désormais “confronté à un choix entre deux avenirs” alors qu’il cherche à plaider en faveur de faire cavalier seul.

Les conservateurs étant au gouvernement du Royaume-Uni depuis plus d’une décennie, le député dira aux partisans du SNP : ” Westminster a déjà choisi son avenir.

“Un Brexit destructeur d’emplois, le retour des coupes d’austérité conservatrices et davantage d’attaques contre la décentralisation.”

Il insistera : « On ne peut pas être forcé d’accepter cet avenir.

“C’est maintenant au tour de l’Ecosse de choisir.”

Tentant de dépeindre le choix auquel fait face l’Écosse comme l’un des SNP ou des conservateurs, il dira que les conservateurs sont le seul parti à ne pas avoir été au gouvernement à Holyrood.

Les premières années de la décentralisation ont vu l’Écosse gouvernée par une coalition de travaillistes et de libéraux-démocrates avant l’arrivée au pouvoir du SNP en 2007.

Le parti est resté aux commandes à Édimbourg depuis lors, le premier ministre Nicola Sturgeon ayant récemment fait entrer les Verts écossais dans son gouvernement dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir.

« Depuis la décentralisation, presque tous les grands partis font partie du gouvernement écossais », dira-t-il.

“Cela vous dit tout ce que vous devez savoir que le seul parti qui ne l’a pas fait est – les conservateurs.”

Elle espère organiser un nouveau vote d’ici la fin de 2023.

Plus tôt cette semaine, elle a demandé au gouvernement écossais de recommencer à préparer un référendum.

Avec des sondages montrant que la grande majorité des Écossais n’est pas d’accord avec le calendrier établi par le Premier ministre, le thème de la conférence du SNP cette année a été de tendre la main pour convaincre plus de gens sur les arguments en faveur de l’indépendance.

Mme Sturgeon prononcera son propre discours pour plaider en faveur de la sortie du Royaume-Uni lundi.

Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne pro-union Scotland in Union, a déclaré: “Quoi que les gens pensent du Brexit, la réponse n’est pas de s’éloigner de notre plus grand partenaire commercial et de supprimer la livre.

“Et la réponse à l’austérité n’est pas d’imposer une plus grande austérité en quittant le Royaume-Uni.”

Mme Nash a ajouté: “Cette conférence du SNP a démontré à quel point le parti est déconnecté – chaque discours est dominé par l’indépendance qui n’est pas une priorité pour le peuple écossais.

“Les Écossais veulent que les politiciens se concentrent sur le NHS, la récupération de Covid, les emplois et l’urgence climatique – et nous le faisons en travaillant ensemble pour construire un avenir meilleur pour chaque communauté du Royaume-Uni.”