Le SNP suscite une violente dispute à propos d’une offre transfrontalière pour le titre de ville de la culture | Politique | Nouvelles

Le concours, organisé par le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) en collaboration avec les administrations décentralisées, utilise la culture comme catalyseur pour niveler les zones en dehors de Londres et mettre de nouvelles parties du Royaume-Uni sur la carte culturelle internationale. Les conseils de Dumfries et Galloway, de Scottish Borders, de Carlisle City, de Cumbria et de Northumberland ont exprimé leur intérêt à être nommés zone de ville culturelle.

Des plans ont été élaborés pour une offre régionale conjointe entre les cinq communes, mais les conseillers du SNP à Dumfries et Galloway se sont opposés à ces plans.

Cllr Rob Davidson, chef adjoint du SNP-Labour Dumfries and Galloway Council, a déclaré qu’une offre régionale du sud de l’Écosse serait plus appropriée à l’exclusion des autorités locales anglaises.

Il a ajouté: «Nos préoccupations concernant l’offre de Borderlands sont, tout d’abord, que nous ne savons pas exactement comment la décision a été prise d’aller de l’avant avec une telle offre.

“Et, deuxièmement, que nous pensons qu’il y a un grand risque que tout ce que Dumfries et Galloway ont à offrir n’obtienne pas la proéminence et l’exposition à un public plus large que, par exemple, une candidature du sud de l’Écosse aurait garanti.”

Mais hier soir, l’ancien secrétaire écossais David Mundell a qualifié les commentaires de Cllr Davidson de « pathétiques ».

Le député de Dumfriesshire, Clydesdale et Tweeddale a ajouté : « Je ne peux que conclure que c’est à cause de cet élément transfrontalier et franchement c’est pathétique.

“La différence ici avec cette offre est qu’elle implique une approche transfrontalière et, en fin de compte, la philosophie du SNP est contre la coopération avec nos amis et voisins de l’autre côté de la frontière.”

Un nombre record de 20 lieux de tout le Royaume-Uni ont soumis une manifestation d’intérêt pour devenir la ville britannique de la culture 2025.

Le gagnant succèdera à Coventry qui a reçu le statut en 2021, qui a vu plus de 100 millions de livres sterling promis en investissement en capital pour soutenir des projets culturels dans la ville.

Sir Phil Redmond, président du comité consultatif d’experts de la ville de la culture, a déclaré : « De Derry-Londonderry à Hull et Coventry, la sélection de la prochaine ville britannique de la culture et de la liste des candidats potentiels pour 2025 a été un défi difficile et gratifiant. indique que la vie dans un avenir immédiat va être encore plus difficile !

« Les trois précédents détenteurs de titres ont démontré l’effet transformateur et catalytique que la culture peut produire, même dans des endroits qui ont finalement échoué mais qui ont continué à développer des partenariats collaboratifs et durables.

« La liste pour 2025 démontre également l’ampleur de l’ambition, de l’aspiration et de l’innovation qui existent d’un océan à l’autre et d’un pays à l’autre au Royaume-Uni et j’ai hâte de relever ce défi de me plonger à nouveau dans la riche créativité du Royaume-Uni. »

Les vingt soumissionnaires seront réduits à une longue liste initiale de soumissionnaires dans les semaines à venir, puis réduits à une liste restreinte finale début 2022.

La ville britannique de la culture sera officiellement dévoilée en mai de l’année prochaine.