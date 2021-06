Le SNP tente d’« influencer » les États membres de l’UE alors que la joue « à visage nu » sur le Brexit est exposée Politique | Nouvelles

in

Dans une correspondance obtenue via une demande d’accès à l’information, des responsables de Scotland House à Bruxelles ont déclaré aux ministres à Édimbourg qu’ils devraient adopter une “approche beaucoup plus systématique” lorsqu’ils répondaient aux consultations de la Commission européenne et aux groupes de travail d’experts. L’avis de Scotland Brussels House a été envoyé dans le cadre de la correspondance sur le projet de loi de l’Union européenne (Continuité) (Écosse).

La nouvelle loi, qui a été adoptée par les MSP, signifiera que, sur les questions dévolues, la loi écossaise pourra rester alignée sur celle de l’Europe “lorsqu’il est approprié et possible de le faire”.

Les révélations ont été révélées alors que le nouveau ministre de l’Emploi, Richard Lochhead, a affirmé que le Brexit avait provoqué des pénuries de compétences dans des secteurs tels que l’hôtellerie et le tourisme en raison de la fin de la libre circulation.

Mais Oliver Mundell MSP, porte-parole des conservateurs écossais en matière d’éducation, a accusé le SNP d’hypocrisie.

S’exprimant lors du débat avec M. Lochhead, M. Mundell a ajouté: “Ici, en Écosse, nous avons un gouvernement qui continue de mettre notre rétablissement en danger en suspendant inutilement un nouveau référendum qui divise notre pays, ce que le peuple écossais n’a pas fait. voter pour contrairement au peuple britannique qui a voté pour quitter l’UE.

« Il ne semble pas y avoir d’acceptation de la réalité de l’énorme incertitude et de l’instabilité que cela alimenterait.

«Je ne vois pas comment les ministres du SNP ont le culot de venir dans cette Assemblée et de nous dire que le Brexit a un effet négatif sur le marché du travail, mais que l’établissement d’une frontière dure à Gretna serait positif.

« Non seulement ce serait une énorme trahison pour les familles, les entreprises et les organisations à travers le pays qui font du surplace juste pour survivre, mais c’est aussi une énorme distraction pour s’attaquer aux problèmes mêmes dont nous discutons aujourd’hui.

“Donc, plutôt que d’alimenter les arguments du passé, que ce soit sur le Brexit ou sur l’indépendance, nous avons plutôt besoin d’un gouvernement qui soit prêt à mettre le doigt dessus et à continuer à utiliser les pouvoirs dont il dispose.”

Le secrétaire à la Constitution, Angus Robertson, a également accusé les ministres britanniques d’avoir été exclus des négociations clés avec les responsables de l’UE.

S’exprimant aujourd’hui devant le Parlement écossais avant le débat sur l’atténuation, la lutte et la réponse à l’impact du Brexit sur les compétences lors des questions sur le portefeuille de la Constitution, M. Robertson a déclaré : « L’Écosse a voté contre le Brexit et nous ne devrions jamais perdre cela de vue.

“Nous continuons de faire pression sur le gouvernement britannique pour qu’il s’assure que le gouvernement écossais dispose des informations dont nous avons besoin pour réagir à l’impact du Brexit.”

M. Robertson a également déclaré qu’il avait écrit à Lord Frost pour demander l’accès à tous les comités mixtes, y compris le Conseil de partenariat clé de l’accord de retrait conjoint, qui comprend le vice-président de l’UE, Maroš Šefčovič, ainsi que pour tenter d’influencer le contrôle des pouvoirs réservés qui incombent à Westminster en ce qui concerne les relations avec Bruxelles. .

Il a ajouté : « Le gouvernement écossais devrait être impliqué dans une gamme complète de structures de gouvernance du commerce et de la coopération, y compris le Conseil de partenariat et ses organes consultatifs, les comités spécialisés et les comités spécialisés sur le commerce.

« Notre implication devrait également s’étendre au comité mixte et à ses comités spécialisés dans le cadre de l’accord de retrait.

« La portée de notre rôle va au-delà des responsabilités pour les domaines politiques dévolus et nous avons écrit à Lord Frost pour indiquer que nos intérêts englobent également toutes les responsabilités de mise en œuvre pour les questions réservées et un intérêt légitime plus large dans les questions réservées pour l’Écosse. »

Le secrétaire du Cabinet a déclaré que les ministres écossais avaient été invités à 26 comités du Cabinet des opérations de sortie (XO) et à d’autres comités conjoints, mais uniquement à la convenance du gouvernement britannique.

Le ministre du gouvernement écossais dirigé par le SNP a également déclaré que les responsables écossais n’avaient pas pu participer à la réunion de mercredi dernier du Conseil de partenariat conjoint où Lord Frost et M. Maroš Šefčovič ont discuté du protocole d’Irlande du Nord.

M. Robertson a conclu: “Ces arrangements sont loin d’être satisfaisants.”