Le SO d’Andersen envoie les Hurricanes au meilleur départ de la franchise 6-0-0

Frederik Andersen a effectué 33 arrêts pour son premier blanchissage avec la Caroline, donnant aux Hurricanes leur meilleur départ en six matchs dans l’histoire de la franchise avec une victoire de 3-0 sur les Bruins de Boston jeudi soir.

Les Hurricanes ont une fiche de 6-0-0 – une séquence d’ouverture qui dure un match de plus qu’il y a deux saisons. Ils n’ont également utilisé Andersen que dans les buts cette saison. Il est devenu le septième gardien de l’histoire de la LNH à remporter chacun des six premiers matchs d’une saison de son équipe.

Tony DeAngelo et Nino Niederreiter ont marqué pour les Hurricanes, et Andrei Svechnikov a ajouté un but dans un filet vide.

Les Bruins ont perdu contre une équipe invaincue pour la deuxième nuit consécutive après avoir perdu 4-1 contre les Panthers de la Floride un soir plus tôt au début d’un voyage de deux matchs sur la route.

Le gardien des Bruins Jeremy Swayman a stoppé 21 tirs.

Les Hurricanes ont tué les trois jeux de puissance de Boston en troisième période, y compris 61 secondes d’un avantage de deux hommes.

DeAngelo, qui a signé pendant l’intersaison, a inscrit son premier but avec les Hurricanes.

Le but de Niederreiter est intervenu 18 secondes après le début d’un avantage numérique en deuxième période. Il a fait une passe en direction de l’enclave, la rondelle rebondissant sur le défenseur de Boston Derek Forbort.

Ce but comprenait une passe pour Andersen pour son premier point de la saison et le 10e point de sa carrière dans la LNH.

INFRACTION POUR D-MAN

Le but de DeAngelo était le premier but d’un défenseur de la Caroline cette saison.

Brady Skjei, qui avait été son coéquipier de 2017-2020 avec les Rangers de New York, a été crédité d’une passe décisive.

MARQUER LA SÉCHERESSE

Les Bruins ont inscrit au moins trois buts dans chacun de leurs quatre premiers matchs. Ils ont été limités à un seul but sur 64 tirs au cours des deux derniers matchs.

SUIVANT

Bruins : Accueillez les Panthers de la Floride samedi dans un match revanche du match de mercredi soir en Floride.

Ouragans : Accueillez les Blackhawks de Chicago vendredi soir pour terminer leur premier match consécutif de la saison.