Le SoC Qualcomm Snapdragon 778G avec le modem X53 5G annoncé, devrait bientôt alimenter les téléphones de Realme, Xiaomi et plus

Le nouveau système sur puce est conçu pour offrir une expérience multimédia améliorée à l’aide d’une toute nouvelle configuration

Qualcomm Snapdragon 778G, la variante intermédiaire du système sur puce entre Snapdragon 750G et 780G a été annoncé mercredi lors du Snapdragon Tech Summit 2021. Le nouveau SoC est conçu pour offrir une expérience multimédia améliorée à l’aide d’une toute nouvelle configuration. Successeur du SoC 768G qui a fait ses débuts l’année dernière, Snapdragon 778G est basé sur une technologie de fabrication 6 nm apportant des améliorations significatives en termes d’efficacité énergétique et de traitement. Selon Qualcomm, le nouveau processeur est deux fois meilleur que son prédécesseur pour fournir des performances d’intelligence artificielle.

Le nouveau système sur puce devrait arriver sur le marché au deuxième trimestre 2021, a déclaré la société. La nouvelle puce sera utilisée dans les smartphones haut de gamme de sociétés comme Honor, Xiaomi, Motorola, Realme, iQOO, etc. Realme sera l’une des premières entreprises à le faire, car elle a déjà annoncé son prochain téléphone «Quicksilver» sera basé sur le nouveau chipset. Honor a également annoncé que sa série Honor 50 sera alimentée par le SoC Snapdragon 778G.

Caractéristiques du Snapdragon 778G

Le nouveau SoC reçoit le processeur Kyro 670 de Qualcomm, conçu pour offrir des performances 40% supérieures à celles du processeur Kyro 475. Avec son GPU Adreno 642, il peut fournir des graphiques jusqu’à 40% plus rapides que Snapdragon 768G. Il est également livré avec un Qualcomm Sensing Hub de 2e génération et un processeur Hexagon 770 basse consommation pour offrir apparemment le meilleur de son genre d’expériences d’IA.

Le Snapdragon 778G est également livré avec le processeur de signal d’image à triple caméra Qualcomm Spectra 570L qui prend en charge les caméras larges, ultra-larges et à zoom et la capture vidéo 4K HDR10 +.

En termes de connectivité, le modem Snapdragon X53 5G intégré prend en charge les réseaux sous-6 5G et mmWave. Pour prendre en charge des vitesses Wi-Fi 6 de classe multi-gigabits allant jusqu’à 5,6 Gbit / s, le SoC est livré avec le système de connectivité Qualcomm FastConnect 6700. Snapdragon 778G peut prendre en charge le Wi-fi 6 / 6E. 5G, Bluetooth v5.2 et peut offrir une connectivité à faible latence.

Le SoC a une capacité allant jusqu’à 16 Go avec prise en charge de la RAM LPDDR5 jusqu’à une fréquence de 3200 MHz. Il peut prendre en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz sur des écrans Full HD. Il est équipé à la fois du support HDR10 et HDR10 +. Les fournisseurs de smartphones utilisant le dernier SoC Qualcomm Snapdragon peuvent proposer des écrans 4K à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Les joueurs bénéficieront quant à eux de Game Quick Touch qui, selon Qualcomm, peut offrir une réponse d’entrée jusqu’à 20% plus rapide pour la latence tactile par rapport au prédécesseur. La puce est livrée avec d’autres fonctionnalités de jeu Qualcomm Snapdragon Elite telles que l’ombrage à taux variable.

Équipé de la technologie Quick Charge 4+, le Snapdragon 778G offre une expérience de chargement plus rapide et une prise en charge de la version YSB 3.1 avec une interface USB Type-C.

