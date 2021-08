Le socialisme est un fascisme moderne – RedState ⋆ 10z viral

L’un des phénomènes récents les plus intéressants de la « guerre froide » toujours croissante de l’Amérique avec elle-même est l’affirmation des deux côtés de l’allée politique que l’autre partie poursuit un programme fasciste. Qui a raison?

L’un des principaux arguments de la gauche enragée prétendant que le président Trump était un fasciste concernait son utilisation des décrets. Il est vrai que Trump était sur le point, s’il avait remporté un second mandat, de dépasser largement le nombre total de décrets du président Obama.

Mais le président Biden, ayant déjà signé 53 décrets au 6 août, est en passe de doubler environ le nombre de décrets de Trump (220) à la fin de son premier mandat.

De plus, Biden a le soutien des deux chambres du Congrès.

On pourrait soutenir que Trump a été contraint d’utiliser des décrets pour contrer l’impasse partisane qui a paralysé l’adoption de la législation.

Cependant, Biden n’a pas ce problème. Il est risible de voir comment la gauche est passée sous silence à la radio de cette tendance prétendument fasciste maintenant que son porte-drapeau est au pouvoir.

Du point de vue de la droite, bien que l’énorme portée exécutive de Biden soit certainement préoccupante, ce n’est pas la principale raison pour laquelle sa cabale socialiste constitue la plus grande menace pour la démocratie américaine dans l’histoire de notre nation.

Malgré l’affirmation selon laquelle le fascisme et le socialisme sont diamétralement opposés, ils sont fondamentalement cohérents. Ils sont tous deux totalement engagés dans la répression et l’élimination de toute dissidence à leur école de pensée singulière.

L’histoire a montré que l’adoption totale du socialisme a, dans presque tous les cas, abouti à un régime autoritaire oppressif et meurtrier : l’Union soviétique de Vladimir Lénine et Joseph Staline, la Chine de Mao Zedong, le Cuba de Fidel Castro, le Cambodge de Pol Pot, le Vietnam de Ho Chi Minh, La Corée du Nord de Kim Il-Sung, parmi tant d’autres. Tout étudiant en histoire le sait.

Et l’Allemagne nazie ?

Le nom officiel du Parti nazi d’Allemagne était le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le Parti a été fondé sur les principes de la destruction des bourgeois, de la destruction du capitalisme et de la destruction des marchés libres. Le marxisme, ça vous tente ?

L’Italie fasciste ? Mussolini a commencé sa carrière en tant que socialiste, engagé dans les mêmes objectifs que les nazis.

Quelle est la composante principale menant au lien inextricable entre le socialisme et le gouvernement autoritaire ? Intolérance totale à toute opinion ou croyance divergente de celle du Parti. Comme George Orwell l’a écrit avec tant d’éloquence : « Le Parti vous a dit de rejeter l’évidence de vos yeux et de vos oreilles. C’était leur commandement final, le plus essentiel.

Cette idée de « fascisme de pensée » vous semble-t-elle familière ?

Regardez annuler la culture. Considérez la censure et le rôle croissant des médias sociaux dans la poursuite des objectifs socialistes en inondant leurs utilisateurs de valeurs progressistes. Pensez à la façon dont les médias en général, via une censure stricte, empêchent les individus de prendre en compte toutes les informations pertinentes. Notre société, notre démocratie et notre mode de vie reposent sur l’idée du libre échange des idées et de l’argumentation rationnelle. Il devrait appartenir aux individus de décider eux-mêmes ce qu’ils doivent croire. Supprimer ce choix n’est pas seulement condescendant et insultant pour notre intelligence, mais engendre un degré important de contrôle mental.

Souvent, nous ne pouvons même plus nous engager dans un débat rationnel avec un gauchiste radical sans que ce dernier nous crache au visage, s’envole dans une rage apoplectique, et/ou tente de ruiner nos vies parce que nous osons être en désaccord.

La tâche de Biden est facile. Il doit simplement mettre tout son poids pour museler la liberté d’expression et influencer l’annulation par la société de quiconque ose s’exprimer et désavouer des idées telles que la théorie critique de la race, financer la police ou les mandats de vaccination. Vous le voyez dans les universités, les affaires, les sports, la culture pop, les médias. Vous le voyez dans votre vie sociale et familiale.

Nous n’avons plus le droit de dire ce que nous pensons. Il n’y a actuellement aucune ramification juridique, bien que nous ne soyons pas loin de cette éventualité. Mais les conséquences sur sa carrière, son statut social, sa capacité à vivre en tant qu’individu libre sont tout aussi débilitantes, sinon plus.

Nous sommes beaucoup plus proches d’un État idéologiquement totalitaire que la plupart ne veulent bien l’admettre.

Ironique, n’est-ce pas ? Considérant que nous avons combattu dans la guerre la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité, pour débarrasser le monde du fascisme.

Le socialisme est, et a toujours été, le fascisme. Ne vous méprenez pas, nous sommes en guerre pour notre mode de vie même, pour notre capacité à exercer notre liberté individuelle fondamentale, garantie par notre Constitution.

Cette fois, plutôt que de nous battre sur les plages, les terrains d’atterrissage, les champs, les rues et les collines, nous devons nous battre sur les ondes, dans les salles de classe, sur le lieu de travail. Nous devons nous battre aux cocktails et à la table du dîner en famille.

Et, malgré les vagues que cela pourrait créer, nous ne devons jamais capituler.

Jack McPherrin est stagiaire au Heartland Institute.