le ‘socialite’ s’inscrit comme un succès assuré pour les marques

La vie professionnelle de Tamara Falco (39 ans) a pris un tournant radical en novembre 2019, lorsqu’il a remporté la quatrième édition de MasterChef Celebrity. Depuis, elle a décroché des projets gastronomiques, est devenue collaboratrice télé et a multiplié ses contrats publicitaires. Aussi a intensifié son activité sur Instagram, une plateforme sur laquelle en plus de montrer ses collaborations avec diverses firmes et entreprises, elle dévoile une partie de son quotidien à travers des publications qui, intentionnellement ou non, ont généré la croissance d’autres comptes.

Chaque fois que l’occasion le justifie et qu’elle ait ou non conclu un contrat publicitaire, dans ses publications les plus personnelles la fille de Isabel proie (70) mentionne des marques, des institutions ou des entreprises qui ont un lien quelconque avec son poste. Ainsi, vous partagez non seulement des détails d’intérêt avec vos abonnés, mais aussi promeut ces profils qui doivent désormais une partie de leur succès à la mondaine.

L’« effet » Tamara Falcó Cela s’est reflété, par exemple, dans le compte Instagram du Cordon Bleu Madrid, l’institut spécialisé dans l’hôtellerie où elle a obtenu le diplôme qui l’accrédite en tant que professionnelle de la cuisine.

Le 30 septembre, au lendemain de l’obtention de son diplôme, moment d’émotion qu’il a partagé avec ses followers à travers plusieurs publications dans lesquelles il mentionnait l’école, le profil Instagram du Cordon Bleu Madrid a eu un croissance impressionnante du nombre de followers. Comme tu l’as appris L’ESPAGNOL A travers les résultats de l’outil Social Blade, au cours de cette journée le compte gagné 1 271 abonnés, le chiffre le plus élevé du mois. Avant que Tamara Falcó ne termine le cours, le plus grand nombre était de 288.

Comme en témoigne la plate-forme, jusqu’à présent en 2021, les plus hauts sommets du gain d’adeptes de l’école hôtelière susmentionnée coïncident avec deux moments clés pour la marquise de Griñón. La première s’est produite en février, lorsqu’il a notifié son incorporation en tant qu’étudiant au prestigieux centre éducatif sur ses réseaux sociaux. La seconde, en septembre, lorsque ses derniers jours et l’obtention de son diplôme ont eu lieu.

Un autre exemple clair de «l’effet» Tamara peut être vu dans La Virgen de la Alegría, un profil dédié aux morceaux de la Vierge qui, depuis plusieurs mois, ont de nombreuses célébrités dans leurs maisons. Parmi eux, la mondaine elle-même. Entre le 9 et le 23 août, période au cours de laquelle le collaborateur a partagé deux publications en référence à cette figure religieuse, le compte a gagné 615 followers, le nombre le plus élevé de la fin de l’été.

Tamara Falcó dans un « show cooking » avec une marque à Barcelone. Gtres

Il en va de même avec Casa Decor, une plateforme de design d’intérieur, de design, de tendances et de style de vie que Tamara Falcó a promu le 22 juin. Après sa publication, le compte Instagram de la marque gagné 1 639 abonnés, l’un des chiffres les plus élevés jusqu’à présent cette année.

Tous ces exemples confirment qu’au cours des deux dernières années, Tamara Falcó a triomphé d’elle-même et, en plus de mener à bien des travaux réussis, elle a fait réussir d’autres marques qui ont augmenté leur popularité grâce à son soutien. Une partie de ce triomphe est due au fait que la marquise de Griñón a gagné en autonomie après la quatrième édition de MasteChef Celebrity. Cela a été expliqué à ce journal par Arantxa Pérez, directrice de l’agence Influgency. “Elle a toujours été liée à sa mère, Isabel Preysler, en termes d’actualités et de publications. Mais maintenant a pris l’indépendance dans tous les aspects“, a commenté l’expert.

Nouveau projet

Sa victoire en talent culinaire n’a pas seulement encouragé Tamara Falcó à étudier la cuisine professionnellement. Aussi pour créez un livre qui met en valeur la gastronomie de votre famille.

Couverture du livre de Tamara Falcó.

Il s’agit des recettes de la maison de ma mère, un texte qui rend hommage aux goûts culinaires de sa famille, mêlant la sagesse de son père, Carlos Falco, le goût émotionnel de sa grand-mère, le savoir-faire de sa mère, les recettes épicées de son frère Enrique (46) ou ceux dont il se souvient affectueusement de son père. Dans chaque préparation, Tamara recrée les saveurs, les odeurs, les saveurs et le goût du détail et de la décoration qui lient ses proches. La publication sera en vente à partir du 13 octobre, date à laquelle la marquise de Griñón la présentera officiellement.

