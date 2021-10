Luis Miguel, une vidéo scandalise la première de la troisième saison | Instagram

Luis Miguel est sur le point d’arriver à la plate-forme de Netflix avec la première de la troisième saison de sa biosérie et un nouveau scandale surgit grâce à l’avance qui a circulé depuis le compte de Luis Miguel : La Serie, sur YouTube.

Il ne reste qu’un jour avant l’intrigue de « chanteur mexicain« D’origine portoricaine, Luis Miguel, arrive enfin sur la plateforme de contenu et suscite déjà pas mal de polémique, notamment en raison de certaines opinions des fans qui l’ont défendu »ex d’Aracely Arámbula » et père de ses deux enfants.

Luis Miguel : la série, est l’une des histoires les plus attendues par les utilisateurs de la plate-forme de contenu, la troisième et dernière saison de l’histoire qui capture la vie complexe de « Soleil du Mexique« Ce jeudi 28 octobre arrive et un émoi s’est déjà formé.

Bien que la page ait exprimé ses justifications aux adeptes, les réactions à l’une des avancées de l’intrigue autour de Luis Miguel, a déclenché une série d’opinions dans lesquelles même Diego Boneta il en ressortirait gratté C’étaient les détails !

La récente promotion de la biosérie autorisée de Luis Miguel Gallego Basteri a provoqué une forte controverse et des opinions dans lesquelles certains ont décrit des scènes et des moments « bizarres » dans les avancées présentées par la chaîne dans laquelle ils ont même critiqué Diego Boneta.

Quelques jours après la première de la fiction tant attendue, les utilisateurs de l’application ont exprimé leur joie de connaître enfin un autre des secrets de la vie mystérieuse de l’interprète de « Faire demi-tour« .

Faisant une brève revue des commentaires, beaucoup étaient également ravis de revoir Luisito Rey, un personnage joué par Oscar Jaenada, qui avec son interprétation talentueuse a conquis le public,

Beaucoup se sont souvenus des phrases qui ont donné matière à de nombreux mèmes après la première saison de l’intrigue en 2018, donc « C0ñ0 Mickey » vous semblera sûrement très familier.

De même, ils ont également fait référence à la romance qui Mariah Carey Il a tenu avec Luis Miguel, qui devrait enfin clarifier les détails de la romance torride, ont été quelques-unes des scènes clés des épisodes présentés.

Cependant, la troisième saison qui tourne autour de la vie de « producteur discographique», revient encore de la main du producteur « Gato Grande » générant des opinions pas si flatteuses puisque certains l’ont qualifié de « moquerie » envers Gallego Basteri.

Les utilisateurs du réseau social n’ont pas partagé le rire du protagoniste et également producteur de l’intrigue puisque les fidèles fans de LuisMi lui ont immédiatement rappelé « que ce n’était pas Luis Miguel ».

« Vous savez que sans les fans de LM, vous continueriez à être un deuxième homme, jouant des rôles de deuxième homme. Faites attention Diego parce que vous n’êtes que Diego Boneta, pas Luis Miguel, lit l’une des réactions de l’utilisateur @ silke.gar ».