le sol s’est élevé de 6 centimètres

Les événements s’accélèrent sur La Palma, où le risque d’éruption semble s’être accru ces dernières heures. Le président du Conseil de l’île, Mariano Hernández, a indiqué qu’il n’est pas exclu qu’il puisse y avoir un “Évolution rapide à court terme & rdquor; du processus d’intrusion magmatique qui a commencé samedi dernier au volcan Cumbre Vieja.

Après avoir rencontré le comité de techniciens et de scientifiques qui suit l’essaim actuel de séismes, il a souligné que l’intensité de tremblements de terre “a augmenté & rdquor; au fil de la journée et a même prévenu qu’il est prévisible qu’il y en aura plus « et de plus grande intensité ».

Les secousses semblent se déplacer vers le nord-ouest et se produisent à des profondeurs de plus en plus faibles. Aujourd’hui, ils sont déjà immatriculés à seulement 1 et 3 kilomètres. De même, une déformation du terrain de l’île a été observée dans la zone la plus touchée, où le sol a été surélevé de six centimètres au total.

Pour l’instant, les autorités maintiennent l’alerte jaune pour la population. Dans ce degré d’alerte, il est recommandé de connaître le réseau de communication de l’environnement dans lequel vous vivez en cas d’évacuation possible, ainsi que d’avoir des maisons familiales situées en dehors des zones à plus grand risque.

De même, il est recommandé à la population de La Palma de prévoir un petit sac à dos ou un sac de voyage au cas où une évacuation serait nécessaire, y compris un téléphone portable avec chargeur, les médicaments personnels qui pourraient être nécessaires et la documentation la plus pertinente.

Le président a fait appel à « Soyez prêt à ce qui peut arriver & rdquor; et il a rappelé que les ancêtres des palmiers ont déjà dû vivre avec des éruptions volcaniques il y a quelques décennies (la plus récente a eu lieu en 1971), donc “c’est une des options qui peuvent arriver”, a-t-il admis.

Les secousses ont commencé aux premières heures de samedi et n’ont pas cessé depuis, concentrées dans les mêmes communes.

