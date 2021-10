Le soldat de Fort Hood, Jennifer Sewell, porté disparu

Un soldat de Fort Hood a été porté disparu après qu’elle ne s’est pas présentée au travail sur la base, ont déclaré des responsables.

Jennifer Sewell, un soldat privé de première classe, a été vue pour la dernière fois vers 16 heures jeudi en train de quitter sa caserne, a annoncé samedi la direction des services d’urgence de Fort Hood.

On pense qu’elle est partie de son plein gré, mais depuis lors, elle ne s’est pas présentée au travail et n’a pas répondu aux appels de sa famille, de ses supérieurs ou des forces de l’ordre, ont déclaré des responsables.

Toute personne ayant des informations sur son sort est priée de contacter la police militaire.

« Les responsables militaires sont en contact permanent avec l’unité de Sewell, sa famille et ses amis proches pour assurer sa santé et sa sécurité », ont déclaré des responsables.

La base a été en proie à des disparitions et des décès tragiques au cours des dernières années, y compris le cas très médiatisé du soldat disparu Vanessa Guillen qui a été retrouvé matraqué à mort en juin 2020.

Fort Hood a signalé que Jennifer Sewell ne s’était pas présentée au travail depuis le 7 octobre 2021. Des responsables militaires enquêtent.AP Photo/Jack Plunkett, File

Un examen indépendant de la base du Texas – provoqué par la mort de plus de deux douzaines de soldats la même année – a conclu que les chefs militaires ne géraient pas de manière adéquate les taux élevés d’agressions et de harcèlement sexuels, de consommation de drogue et d’autres problèmes.

Avec des fils de poste