Le solde maximum en fin de journée est passé de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh pour les banques de paiement – Vérifiez les détails

La RBI a maintenant décidé d’augmenter la limite du solde maximum en fin de journée de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh par client individuel.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) dans sa déclaration sur les politiques de développement et de réglementation publiée le 7 avril 2021, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de la limite du solde maximal par client à la fin de la journée de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh pour les banques de paiement.

Les directives pour l’agrément des banques de paiement publiées en 2014 permettaient aux banques de paiement de détenir un solde maximum de Rs 1 lakh par client individuel. Sur la base d’un examen de la performance des banques de paiement et dans le but d’encourager leurs efforts d’inclusion financière et d’élargir leur capacité à répondre aux besoins de leurs clients, y compris les MPME, les petits commerçants et les commerçants, la RBI a maintenant décidé de renforcer la limite du solde maximum en fin de journée de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh par client individuel.

Toutes les banques de paiement telles que Paytm Payments Bank et Airtel Payments Bank et India Post Payments Bank, entre autres, sont régies par la RBI. Conformément aux directives pour les banques de paiement, à partir de maintenant, elles ne peuvent pas accepter de dépôts de plus de Rs 2 lakh d’un titulaire de compte et ces banques ne sont pas autorisées à prêter de l’argent. Cependant, ils peuvent fournir tous les autres services tels que la carte ATM, le transfert de fonds, le paiement de factures, les recharges, les opérations bancaires en ligne, etc.

On peut recourir à divers services bancaires tels que l’ouverture de comptes d’épargne et de comptes courants, le transfert d’argent, les transferts directs de prestations (DBT), les paiements de factures et de services publics, etc. Il reste à voir si le taux d’intérêt proposé par eux devient plus compétitif et s’il y aura une amélioration des services qu’ils fournissent aux titulaires de comptes.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.