Le soleil brille à Barcelone et révèle ce que pourrait être cette équipe

Méfiez-vous de la prophétie auto-réalisatrice.

Quand vous dites encore et encore que vous n’êtes pas assez bon, c’est exactement ce que vous serez.

Pour les fans de Barcelone, l’attitude défaitiste a été l’une des plus grandes frustrations du manager Ronald Koeman.

Il convenait peut-être alors que le Néerlandais ne soit pas sur la ligne de touche car ses hommes ont réalisé l’une de leurs performances les plus inspirées depuis longtemps, dominant Levante du début à la fin.

En fin de compte, les gros titres se concentreront naturellement sur Ansu Fati et son histoire de retour de conte de fées.

En effet, il est de retour, et à première vue, peut-être même mieux que jamais.

Cela confirme-t-il ce que Koeman a toujours dit ? Qu’il faut être patient et attendre le retour des meilleurs joueurs ?

Non. Ansu a peut-être volé la vedette, mais ce n’était encore qu’une performance de camée. Cette victoire a été un triomphe collectif avec tous les joueurs tirant dans la même direction.

Tout le monde a fait son travail, mais les catalyseurs étaient les plus jeunes joueurs sur le terrain.

Photo de LLUIS GENE/. via .

Avec Sergi Roberto indisponible à la dernière minute, Barcelone a inséré Nico Gonzalez, 19 ans, au milieu de terrain pour jouer aux côtés de Gavi, 17 ans, qui a ensuite été rejoint par Riqui Puig, 22 ans, qui devra bientôt faire de la place à Pedri, 18 ans.

Ils étaient fantastiques. Désireux de prouver leur valeur et leur capacité à aider à gagner un match, et l’a fait en commandant le milieu de terrain avec 71% de possession et en déclenchant l’attaque à 12 tirs cadrés.

Sergino Dest, Oscar Mingueza et Eric Garcia ont également été remarquables des deux côtés du ballon. Dest, en particulier, fait preuve d’esprit d’avant-garde et devient l’un des hommes les plus dangereux, attaquant avec confiance et avec un grand effet à la fois sur la gauche et la droite.

Et comme il était approprié que Ronald Araujo soulève Ansu Fati de trois mètres dans les airs pour célébrer correctement son but pour la magie que c’était.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

À ce moment-là, les nuages ​​s’étaient dissipés et le potentiel de cette équipe était illuminé.

Il peut y avoir de la joie et du succès si Barcelone se voit à nouveau sous un jour positif.

Il y a un avenir dans ce club car il continue d’avoir l’une des académies les plus fortes au monde.

Nous savons qu’il y a un avenir cette saison lorsque nous voyons des joueurs prêts à se battre pour leurs fans et les uns pour les autres.

Ansu est de retour et marquera des buts.

Memphis Depay continue d’être l’homme en mission déterminé à prouver qu’il est l’un des meilleurs joueurs au monde pouvant réussir dans le plus grand club.

Bientôt, ils auront Ousmane Dembele arrondissant l’attaque, et quelle tempête les trois attaquants pourraient générer.

Mais surtout, il y a une leçon pour Ronald Koeman et le président Joan Laporta.

Plus de combats. Plus de négativité. La pensée positive fonctionne.

Cela devrait être une norme à laquelle tout le monde au club est tenu.

Remerciez les joueurs de nous l’avoir rappelé dimanche.

Les vibrations positives vont-elles durer ?

Il est sur le point d’être testé à grande échelle.

Les défis doivent être relevés avec confiance, courage et conviction.

Benfica est invaincu au niveau national et l’Atletico Madrid est le champion en titre.

Mais ils ne sont pas Barcelone.

Il est temps de s’assurer qu’ils comprennent cela et de voir si Koeman et ses joueurs le croient enfin aussi.

Il est temps de profiter à nouveau du beau jeu à Barcelone.

Gardez l’élan.