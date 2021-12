Le soleil brille toujours sur Barcelone grâce à Gavi, Nico et Abde

Ceux qui sont de la persuasion du verre à moitié vide auront regardé le match nul 2-2 contre Osasuna et conclu qu’il s’agissait de deux autres points perdus.

Que Xavi a supervisé le pire départ de tout entraîneur du Barça depuis 1987, lorsque Luis Aragones était en charge.

Bien que tout cela soit vrai bien sûr, il serait tout à fait inapproprié de cadrer la performance à El Sadar de manière à ce qu’elle soit une déception majeure.

Du point de vue du Barça, les 90 minutes étaient bien plus qu’un mauvais marquage dans un corner et une tentative timide de dégagement qui ont tous deux conduit à des buts.

Par exemple, les performances des jeunes joueurs de l’équipe étaient sensationnelles. Encore.

Photo par ANDER GILLENEA/. via .

Abde, bien qu’il ait joué à gauche, était tout ce que les culers attendent d’Ousmane Dembele, et plus encore.

Bien sûr, il est brut et a besoin de beaucoup de polissage, mais l’éthique de travail est exactement ce dont le Barça – et Xavi – ont besoin en ce moment.

Sa poursuite constante des défenseurs et sa poursuite de causes apparemment perdues ont fait honte à Dembele.

Xavi l’a même dit lui-même après le match :

« Abde, Gavi et Nico étaient extraordinaires », a-t-il déclaré. « Nous sommes chanceux de la contribution des jeunes. C’était un gros effort de la part de toute l’équipe, mais ce sont les jeunes qui font la différence — et c’est difficile à digérer. « Je pense que c’est positif et négatif. C’est positif pour l’avenir mais aussi négatif car ces jeunes joueurs ne peuvent pas toujours être les meilleurs. Nous devons exiger plus de tout le monde.

En effet, les contributions de Gavi et Nico étaient tout aussi remarquables.

Il est difficile de croire que le premier n’a que 17 ans. Il sera un pilier du milieu de terrain du Barça et de l’Espagne pour les années à venir, et jusqu’à présent, vous devez dire qu’il mérite tous les applaudissements à venir.

Je suis convaincu que ce sera une joie totale lorsque nous le verrons avec Pedri côte à côte assez régulièrement pour qu’ils forment un partenariat décent.

Je suis prêt à sortir mon cou même maintenant et à dire que la paire sera presque aussi importante qu’Iniesta et Xavi, et c’est le plus grand compliment que je puisse leur faire.

Photo de Quality Sport Images/.

Comme pour Abde, c’était un plaisir de voir le travail acharné de Nico être récompensé, et quelle balle de Gavi de lui donner sa chance.

Une excellente course entre deux joueurs ainsi que la capacité d’ouvrir son corps juste assez pour pouvoir le pousser devant le gardien.

Cela semblait être le gagnant que le jeu du Barça méritait, mais malheureusement, ce n’était pas le cas à cette occasion.

Cependant, les visiteurs valaient au moins un point ce jour-là, et cela était dû en grande partie au jeune et passionnant trio.

Comme Ian Dury (regardez-le !) l’a chanté un jour… Des raisons d’être joyeux, un, deux trois.