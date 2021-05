Le soleil continuera pendant le week-end férié

F

On s’attendait à ce que les conditions ines et sèches se poursuivent dimanche alors que les Britanniques tiraient le meilleur parti de leurs libertés nouvellement rétablies suite à la levée de nombreuses restrictions de verrouillage.

Le Met Office a déclaré que les régions orientales de l’Angleterre et de l’Écosse seraient couvertes tôt avant que les nuages ​​ne se retirent vers les zones côtières de la mer du Nord, où ils pourraient persister par endroits.

Les nuages ​​du soir devaient se propager de ces zones côtières aux comtés de l’est et à certaines parties des Midlands dans la soirée, mais une nuit sèche avec des périodes claires était prévue ailleurs dans tout le Royaume-Uni.

Un lundi sec avec un soleil chaud a été prévu pour la plupart des régions, avec des nuages ​​précoces sur des sections de l’Angleterre et de l’Écosse qui devraient à nouveau se déplacer vers les régions côtières de la mer du Nord au fur et à mesure que la journée avance.

Le week-end a bien commencé alors que Londres et le sud-est ont enregistré des sommets de 21 ° C samedi, envoyant les gens affluer vers les plages et les parcs.

À Cambridge, un bar flottant a fait un échange rugissant avec les parieurs sur la rivière Cam et tous ceux qui bordent les rives.

Le beau temps s’étendait sur toute la longueur du pays, le mercure dépassant 20 ° C dans la plupart des régions.

Dimanche à travers le nord de l’Angleterre et les Midlands devrait apporter quelques nuages, mais aussi des sommets attendus de 22 ° C.

Le Pays de Galles se prélassera également sous le soleil permanent dimanche, avec une température maximale de 21 ° C.

C’est une image similaire en Irlande du Nord, alors qu’en Écosse, les choses seront un peu plus fraîches avec un maximum d’environ 15 ° C à Edimbourg.

Mais avant d’attraper quelques rayons, le Met Office a averti le public de s’assurer qu’il met beaucoup de crème solaire car les niveaux d’UV seront élevés ou très élevés.

Le Met Office a déclaré: “Restez couvert et portez un chapeau et des lunettes de soleil, passez du temps à l’ombre et utilisez une crème solaire à haut facteur avec une bonne protection UVA pour vous protéger.”