Le sombre avertissement de Mervyn King sur la zone euro : « Une élite centralisée ! | Monde | Nouvelles

L’économie américaine a déjà récupéré le terrain perdu pendant la pandémie. Pendant ce temps, la Chine produit plus maintenant qu’avant la première épidémie de COVID-19. Même la Grande-Bretagne, qui a connu l’une des pires épidémies de virus et fait face à tous les vents contraires liés à sa sortie de l’UE, organise l’une des récupérations les plus rapides de son histoire.

En revanche, la zone euro apparaît à nouveau comme le maillon faible de l’économie mondiale.

Selon le chroniqueur financier Matthew Lynn, il pourrait s’écouler des années avant qu’il ne retrouve les niveaux de production et de sortie de 2019.

Il a écrit dans le Telegraph : « Les chiffres de croissance de la semaine dernière ont été décevants. Certes, la zone se développe, mais à un rythme beaucoup plus lent que le reste du monde.

“Dans l’ensemble, la zone s’est agrandie de seulement 2% au deuxième trimestre.

“L’Italie était la meilleure de ses principales économies, à 2,7%, tandis que l’Allemagne a réussi à réaliser une croissance de 1,5% pour le trimestre, inférieure aux attentes, et compensant à peine la baisse de 2,1% au cours des trois premiers mois de l’année.”

“Dans l’ensemble, le FMI s’attend à ce que la zone ne s’étende que de 4,6% en 2021, après une chute de 6,5% l’année dernière.

“Quand reviendra-t-il à son niveau de production d’avant la pandémie ? Personne ne le sait vraiment. Au rythme actuel, cela prendra un certain temps.”

Alors que beaucoup craignent que les perspectives sombres ne signifient la fin de la zone euro dans un avenir proche, un avertissement de l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre Lord Mervyn King a refait surface, dans lequel il a brillamment expliqué pourquoi il pense que la zone euro est vouée à l’échec.

Dans son livre de 2016 « The End of Alchemy », Lord King a mis en garde contre une « crise économique et politique » imminente déclenchée par des plans de sauvetage sans fin, des demandes d’austérité et des pressions des « élites en Europe » et des États-Unis pour créer « une union de transfert ” pour résoudre les malheurs de la zone euro.

Dans le deuxième extrait de la sérialisation exclusive du Telegraph, Lord King a averti que cela «semé les graines de la division» dans le bloc et a créé un soutien pour les partis populistes.

Il a fait valoir que de nouvelles mesures vers une union politique auraient pu déclencher une réaction publique.

Il a écrit : « Cela conduira non seulement à un développement économique mais [also] une crise politique.

« L’union monétaire a créé un conflit entre une élite centralisée d’une part, et les forces de la démocratie au niveau national d’autre part.

“C’est extraordinairement dangereux.”

Lord King a ajouté que la plus grande économie d’Europe était confrontée au “terrible choix” d’écrire un chèque en blanc pour soutenir le bloc “à un coût élevé et éternel pour ses contribuables” ou d’appeler “l’arrêt du projet d’union monétaire”.

Il a ajouté: “La seule façon d’empêcher les pays de regarder dans l’abîme d’une austérité écrasante, d’un chômage de masse continu sans fin en vue du fardeau de la dette auquel sont confrontés les pays débiteurs est qu’ils abandonnent l’euro.

« Le contre-argument – ​​que la sortie de la zone euro conduirait au chaos, à une baisse du niveau de vie et à une incertitude persistante quant à la survie de l’union monétaire – a un poids réel.

« Mais… quitter la zone euro est peut-être le seul moyen de renouer avec la croissance économique et le plein emploi.

« Les avantages à long terme l’emportent sur les coûts à court terme. »

En octobre, le ministre allemand des Finances Olaf Scholz a déclaré que l’UE faisait déjà un pas vers une union fiscale avec ses plans pour se remettre de la pandémie de coronavirus – qui implique que la Commission européenne emprunte sur les marchés financiers.

M. Scholz a déclaré lors d’une conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance à Bruxelles : “Nous nous dirigeons vers l’union fiscale, un grand pas en avant dans la capacité financière et la souveraineté de l’UE.”

Pour soutenir l’économie du bloc, l’UE a annoncé un fonds de relance de 750 milliards d’euros (678 milliards de livres sterling).

Il a ajouté : « Les marchés ont confiance dans les politiques européennes et dans le développement des économies européennes.

“Nous devrions continuer avec ce cours.”