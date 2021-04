Le sombre NY Times propage le pessimisme COVID soutenu par les syndicats .

Apoorva Mandavilli est l’écrivain principal de COVID au New York Times – du moins elle l’est devenu, après que la foule réveillée qui contrôlait le Times ait expulsé l’écrivain scientifique chevronné Donald McNeil, sur la base de fausses accusations de racisme par des étudiants adolescents vengeurs et gauchistes.

Les reportages de Mandavilli ont tendance à susciter la peur, obsédés par des «variantes», et elle ne prend pas bien la critique des médias sociaux. Elle a écrit sur Twitter:

Les mensonges que les gens se disent pour justifier de m’attaquer: que j’ai plaidé pour la fermeture des écoles; que je suis un millénaire sans enfants; que j’ai des enfants mais que je les envoie dans des écoles privées; que je suis au lit avec des syndicats d’enseignants; que je profite financièrement du «porno panique».

Après avoir nié favoriser les syndicats d’enseignants, il est révélateur que l’un de ses défenseurs sur le fil de tweet qui en résulte est Randi Weingarten, chef de la Fédération américaine des enseignants!

Weingarten est la même dirigeante du syndicat des enseignants qui a fait preuve d’une surdité et d’une hypocrisie étonnantes lorsqu’elle a pris un selfie avec des collègues, tous rassemblés autour d’une table, alors qu’elle dînait à l’intérieur dans un restaurant du Nouveau-Mexique, alors même qu’elle préconisait de refuser aux enfants la scolarité sur le terrain d’espacement insuffisant dans les salles de classe.

Weingarten, qui dans une récente interview a attaqué des Juifs pour avoir plaidé pour la réouverture des écoles, a déclaré dans une réponse Twitter à Mandavilli que les reportages alarmistes du Times informaient ses décisions – c’est-à-dire garder les écoles fermées.

Je suis désolé que vous compreniez cela; Je me fie à vos rapports, et ils éclairent notre prise de décision. Vous rapportez également la complexité de #covid, et l’évolution de notre compréhension de celui-ci et c’est [sic] implications

Mandavilli a acquis la réputation de distribuer du «porno panique» sur le coronavirus. Prenez son article en première page du dimanche 4 avril, «Rising Variants Imperil Return To Normal Life», co-écrit avec Benjamin Mueller.

Pendant des semaines, l’ambiance dans une grande partie des États-Unis est au rendez-vous. Les cas, les hospitalisations et les décès dus au coronavirus ont fortement chuté par rapport à leurs sommets et des millions de personnes sont nouvellement vaccinées chaque jour. Des restaurants, des magasins et des écoles ont rouvert. Certains États, comme le Texas et la Floride, ont complètement abandonné les précautions.

Le Texas et la Floride n’ont pas «complètement abandonné les précautions». Il y a beaucoup de gens qui portent des masques et qui prennent des distances sociales au Texas et en Floride, mais sans mandat.

De manière mesurable, les Américains gagnent la guerre contre le coronavirus. Des vaccins puissants et un déploiement accéléré garantissent quasiment un retour à la normale – aux barbecues dans la cour, aux camps d’été et aux soirées pyjamas. Mais il est de plus en plus clair que les prochains mois seront douloureux. Les soi-disant variantes se propagent, portant des mutations qui rendent le coronavirus à la fois plus contagieux et dans certains cas plus mortel.

Sa pièce est pleine de peurs spéculatives.

Jusqu’à récemment, la hausse de B.1.1.7 était camouflée par la baisse des taux d’infection dans l’ensemble, endormissant les Américains dans un faux sentiment de sécurité et conduisant à des restrictions prématurément assouplies, disent les chercheurs. …. «Le fait est que nous sommes toujours dans une position où nous n’avons pas assez de personnes vaccinées», a déclaré Kristian Andersen, virologue au Scripps Research à San Diego. “Et si nous, comme le Texas, disons que nous en avons fini avec Covid-19, B.1.1.7 entrera et nous rappellera que nous n’avons pas raison. Je n’ai aucun doute à ce sujet.

(Au fait, le Texas contrôle très bien le coronavirus.)

L’histoire a gagné les éloges sur Twitter du fanatique pro-lockdown Eric Feigl-Ding.

Son article tout aussi effrayant du 28 mars, «Les cas de coronavirus en Floride augmentent, en particulier chez les jeunes», a sonné les insensés Floridiens qui avaient recommencé à aimer socialiser:

Les scientifiques considèrent la Floride – l’État le plus avancé dans la levée des restrictions, la réouverture de la société et l’accueil des touristes – comme un indicateur de la nation. S’il y a une indication des tendances récentes, le reste du pays peut être en difficulté.

Cela fait une ombre sur deux semaines («attendez deux semaines» étant un mantra sur le verrouillage à gauche) depuis ce poste inquiétant. Comment va la Floride maintenant?

Très bien, surtout par rapport aux États du Nord-Est qui sont épargnés par les critiques du Times. La charge de travail de la Floride augmente autour du taux moyen national, avec des hospitalisations légèrement en hausse et des décès en baisse. Tout en gardant les enfants à l’école et tout le monde libre de continuer sa vie, en laissant de côté la peur anxieuse.