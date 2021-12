le sombre voyage en prison de Cecilio Lera, le « maire se bat »

06/12/2021 à 08:31 CET

Roberto Bécares

A Castroverde de Campos (Zamora) il y a deux personnages célèbres. Très célèbre. Le premier, Diego de Ordas, qui, il y a cinq siècles, faisait partie de l’expédition de Hernan Cortés à la conquête du Mexique, et auquel le peuple a dédié un monument sur la Plaza del Consistorio avec son buste disposé sur une sorte de petite pyramide aztèque.

Le second, son maire, Cecilio Lera, 68 ans, hôtelier prestigieux à son époque – José Luis Rodríguez Zapatero fréquentait son restaurant lorsqu’il était président du gouvernement, entre autres personnalités -, premier maire dévoué et média depuis 1979 – il a rendu la ville célèbre en 2010 après avoir nommé Barack Obama fils -, et voisin au sang chaud. Très chaud.

Une oreille écorchée, résultat d’une morsure lors d’une escarmouche avec le Russe, a été laissée en souvenir de ce caractère explosif [tras la reyerta, ocurrida « hace ya mucho tiempo », llevó el trozo de oreja envuelto en una servilleta al Hospital Clínico de Zamora, pero ya no pudieron hacer nada]. C’était l’une des nombreuses altercations dans lesquelles il a été impliqué, disent-ils dans la ville. « Il a eu un autre procès le 27 parce qu’il l’a frappé à celui qui a dit je ne sais pas quoi dans une rue« , révèle un voisin qui préfère ne pas donner le nom. Comme la plupart. Ce ne sera pas le cas.

En bonne célébrité, Lera a ses détracteurs – « Il a toujours été arrogant et querelleur » – et ses défenseurs – « il a fait beaucoup pour le peuple, mais beaucoup, ici celui qui a eu ce qu’il faut pour prendre ses fonctions quand la démocratie a commencé » – mais les deux parties s’accordent sur quelque chose.

« Il avait déjà eu une saison de carnaval », résume un citoyen plus âgé de sa famille pour dire, dans un jeu de mots euphémique, qu’il est allé trop loin avec l’alcool, ce qui l’a amené à jouer dans de nombreux incidents.

« Écoutez, je ne lui en veux pas », dit Agapito Modroño, un militant politique de Villalpando qui a dénoncé Lera dans les années 1990 pour l’avoir frappée et frappée après s’être disputée à propos d’une polémique sur une subvention. Ils ont condamné le maire à lui verser 200 euros. « Après le temps, nous avons fait la paix. Et les choses doivent être dites telles qu’elles sont. Il a été chahuteur toute sa vie à cause de l’alcool, mais il a bon cœur. Regardez, il a accueilli un enfant sahraoui pendant de nombreuses années… ».

Vue de la mairie avec le monument dédié à Diego de Ordás. | R. Bécares

« Il est ivre jour après jour », avouent plusieurs de ses connaissances. Certains admettent que lorsqu’ils l’ont rencontré pour la première fois, ils savaient quel « humour » il avait ce jour-là et, si c’était de cette époque, il valait mieux ne pas croiser un mot avec lui.

Le dernier de ces incidents a détruit ses os dans la prison de Topas mardi dernier, accusé du crime d’avoir incité une fille de 14 ans de la ville à se prostituer. comme LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA a avancé exclusivement.

La demande de détention provisoire sans caution a été faite par le procureur lui-même et le juge de Villalpando l’a accordée en raison du risque de récidive pénale, en raison de ses antécédents et vu l’impossibilité de garantir qu’elle puisse influencer la victime ou les témoins, selon des sources consultées par la Cour supérieure de justice de Castilla y León.

Expulsé du PSOE

Avec Lera, il pleut sur le mouillé. Le PSOE, parti auquel il a appartenu pendant quatre décennies et avec lequel il a obtenu dix majorités absolues, l’a expulsé début 2020 après que sa femme d’alors l’ait dénoncé pour menaces dans le domaine de la violence domestique.

Il a été condamné pour ces événements le 19 avril, selon des sources judiciaires, mais il n’a pas purgé de peine car le dispense d’alcoolisme. Il s’est vu imposer, oui, une injonction de son ex-partenaire de 80 mètres et l’obligation de suivre une cure de désintoxication pendant deux ans. Au vu des faits, c’est qu’il ne s’y serait pas conformé. De plus, ce même novembre, l’ordonnance de non-communication a été ignorée, qui, après une nouvelle audition avec le juge, a été portée à 160 mètres.

Image d’une affiche placée par le maire dans son bureau. | R. Bécares

« Je ne sais pas s’il a traversé le médicament [del tratamiento] avec de l’alcool, ou quoi« Un autre voisin a essayé de raisonner sur ce qui s’est passé, à la première heure du matin vendredi dernier, lorsque la lumière s’est enfoncée profondément dans les os de cette ville réfléchissante de l’Espagne vidée.

La diaspora a quitté le village, où il y a encore beaucoup de maisons construites avec le pisé traditionnel de boue et de paille, dans 285 habitants, selon les données du dernier INE, alors que dans la décennie des 60 il était proche de 2.000. De moins en moins de personnes se consacrent à l’agriculture, aux cultures pluviales et à l’élevage, autrefois abondant, aujourd’hui ce n’est plus un témoignage.

Dans le village il y a une pharmacie, un supermarché, une boulangerie, deux bars -El Bolonia et el España-, et un bureau de tabac où l’on peut trouver non seulement du tabac, mais des cruches en faïence à 15 euros, des boissons alcoolisées ou des sous-vêtements Abanderado, entre autres. «Je ne suis pas de cette ville, je ne sais pas grand-chose», s’excuse le greffier, qui fait la grimace en interrogeant le maire.

C’est dans l’un des deux bars que les événements se sont produits le 24 novembre. Il était environ quatre heures de l’après-midi, lorsque Cecilio Lera aurait suivi la mineure, après avoir quitté l’établissement où ils se trouvaient tous les deux. Le maire Il lui aurait offert 200 euros en échange d’avoir des relations sexuelles avec lui. Comme l’a révélé ce samedi LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Cecilio harcelait la jeune fille depuis des mois, dont la famille était amie de longue date avec le maire.

Cuisiner en France

Au bar d’Espagne, devant la maison du maire, qui était autrefois l’auberge El Labrador, où Cecilio, qui a travaillé dans sa jeunesse dans des restaurants en France et en Suisse, j’ai brodé le gibier et les plats à la cuillère – on dit que les pigeons à l’étouffée étaient les plus nombreux – personne ne desserre un vêtement. Des politiciens, des artistes et des journalistes de renom sont passés par El Labrador, parmi lesquels Carlos Herrera, ou l’ancien président du conseil d’administration, Juan Vicente Herrera.

Plusieurs compatriotes boivent du café et parlent de troubles domestiques, sans importance, à voix haute, attentifs au mouvement de l’étranger. Le serveur, qui a décoré le bar avec un T-shirt et des objets de l’Athletic Bilbao, hausse les épaules en demandant le maire.

Peu dans la localité ose sauter ça omerta auto-imposé d’abord, bien que plus tard, s’il n’y a personne autour, quelque chose compte. « Tout a commencé quand il a divorcé, il y a environ deux ans, sa belle-fille avait beaucoup à voir avec lui… ils l’ont expulsé de la famille. S’il a toujours très mal bu », confie une personne qui connaît très bien la famille.

Dans la ville, on dit que son ex-femme et son fils, Luis Alberto, un chef renommé non seulement dans la province mais dans toute la Castille et León -son restaurant Lera, à la périphérie de la ville, a deux soleils Repsol-, ils sont très attristés par ce qui s’est passé. Une fois de plus. Cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas voulu avoir de ses nouvelles.

Tout cela pourrait affecter la trajectoire du jeune cuisinier, connu dans la commune pour être « des gens très gentils, très calmes « , ainsi qu’un cuisinier « génial » qui pourrait bientôt être reconnu par une étoile Michelin. Aux tables du restaurant de Luis Alberto, formé avec Arzak ou Irizar, il passe chaque année, entre autres, David Muñoz, chef DiverXo, avec sa compagne, Cristina Pedroche, pour fêter son anniversaire.

Cecilio Lera pose dans son restaurant avec Zapatero et sa femme dans une image d’archive. | LOZ

Ce qui s’est passé a provoqué un tremblement de terre dans la petite Mairie, dont le budget annuel dépasse à peine les 400 000 euros et où le premier maire et les conseillers ne facturent que le plein [50 euros por una sesión al mes]. Vendredi dernier, à huis clos en raison du Covid et « des circonstances exceptionnelles » vécues, selon un document remis à l’entrée du Consistoire, s’est tenue la séance plénière où il a été officialisé que les fonctions de maire, en « substitution par absence » de Lera, Il sera assumé par le premier adjoint au maire, Diodoro Conde.

Quand il est parti, personne n’a fait de déclaration et en fait le maire suppléant a attendu un moment pour sortir de là sans rencontrer personne. « Vous devez passer à autre chose », a déclaré Rosana Hernández, l’un des deux édiles du PP de la commune, résidant dans la capitale Zamora, puisque les populaires ont toujours eu du mal à présenter un voisin qui rivalisera avec la machine électorale qu’est le cuisinier. Les conseillers du PSOE (quatre) n’ont pas envisagé de destituer Lera avec une motion de censure.

La session plénière s’est déroulée dans une petite salle présidée par cinq drapeaux -la ville, le Zamora, le Castilla y León, l’espagnol et l’européen-, en plus d’un portrait de Diego de Ordás, et plusieurs tableaux de jumelage avec des villes espagnoles et sud-américaines, ainsi qu’un globe terrestre et d’autres objets anciens.

» Travaillez comme si vous alliez vivre éternellement et vivez comme si vous alliez mourir demain « , dit une pancarte dans la mairie «

« Je ne fais pas de déclarations », a déclaré le secrétaire embarrassé après avoir déclaré quelque peu bouleversé qu’il avait reçu « de nombreux » appels des médias tout au long de la semaine. Dans la mairie, à côté d’une peinture à l’huile qui reconstitue la ville, une feuille de papier collée au mur avec cette phrase : « Travaillez comme si vous alliez vivre éternellement et vivez comme si vous alliez mourir demain. » Là, le maire a placé la devise il n’y a pas longtemps.

Peu à peu les gens assument ce qui s’est passé, mais il est vrai qu’il est difficile de trouver quelqu’un qui n’avoue la détermination de Cecilio à améliorer la municipalité. Certains parlent de l’aide qu’ils ont reçue pour remplacer les toits et les poutres endommagés des maisons ; d’autres de l’autoroute qui a réussi à être asphaltée depuis Villamayor de Campos, « sinon cela continuerait à être un chemin de terre » ; d’autres issus de la récente réforme du quartier Ronda… « Chaque fois que vous lui demandiez de l’aide, il vous la donnait », raconte un autre voisin.

Cecilio Lera accueille Susana Díaz lors d’un événement à Palencia en 2017. | .

Bien que beaucoup admettent que c’était trop dédier un parc à Barack Obama – « ça, quelle bêtise » – dit un voisin plus âgé -, le maire a réussi, oui, à faire sortir les gens d’une bonne partie des médias. « Pour sa défense inébranlable de la paix« Il a défendu la déclaration du fils adoptif de Castroverde pour l’ancien président américain, dont la photo décore une immense affiche à la sortie de la commune, devant certains peupliers qui ont l’air déjà orphelins de feuilles. D’autres lui reprochent de l’avoir fait pour avoir » publicité « Gratuit pour votre restaurant.

Il y a ceux qui pensent encore dans la municipalité que Cecilio est victime d’une chasse politique et que c’est le PSOE qui a divulgué son arrestation, entre autres parce qu’il a soutenu publiquement Susana Díaz lors des primaires contre Pedro Sánchez. « Ils sont médiocres, Fagundez [secretario general de los socialistas en Zamora] et Tudanca [secretario general del PSOE en Castilla y León]. Cecilio a été présenté mille fois pour de bon dans les médias, et maintenant ils l’ont fait pour le blesser, pour lui apporter la touche finale.», a déclaré un autre proche du maire encore, qui continuera de l’être tant qu’il ne quittera pas l’acte de son propre chef ou qu’il sera condamné.

« Ce qui lui est arrivé, c’est qu’avant il avait beaucoup d’amis, quand il était connu et était au PSOE, et maintenant qu’il n’est plus rien ils l’ont laissé tranquille, ils ont tous disparu », résume un autre compatriote qui le connaît en corollaire toute sa vie et éviter de donner son nom. Comme la plupart.