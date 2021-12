Le sommet de Biden sur la démocratie envoie déjà de mauvais signaux aux régimes autoritaires

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cette année 2021 a été une année record à bien des égards, et malheureusement, selon le rapport Freedom of the World 2020 de Freedom House, le monde est à son plus bas depuis 15 ans pour les « pays libres » et à son plus haut depuis 15 ans. des « pays non libres ». Nous constatons que la démocratie recule partout dans le monde et les tendances sont chaque jour plus préoccupantes.

Certains s’empressent de blâmer la pandémie de COVID-19 pour ce recul démocratique, citant les blocages et les mandats comme moteurs du déclin. Les gouvernements autoritaires ont incontestablement utilisé la pandémie comme excuse pour limiter davantage la liberté d’expression et la liberté de réunion, cependant, ce schéma a commencé il y a plus d’une décennie.

Pour faire marche arrière et trouver une voie à suivre, il faut différencier les symptômes et la maladie : l’autoritarisme.

Le plus long dictateur d’Europe, Alexandre Loukachenka, s’est fermement accroché au pouvoir en Biélorussie et a violemment réprimé les manifestations après avoir volé une élection. L’Éthiopie s’est montrée prometteuse avec son nouveau Premier ministre, mais ce gain a été de courte durée alors que le pays s’est effondré dans le chaos avec d’horribles violations des droits humains commises par toutes les parties. La Birmanie, après plusieurs années de progrès sur son chemin vers la démocratie, est revenue à un régime militaire via un coup d’État brutal.

Au lieu de se concentrer sur l’aide à ces situations précaires, le président Biden et son administration rencontrent certains des pires auteurs de violations des droits humains et de dictateurs, notamment le président russe Vladimir Poutine, et virtuellement le président chinois Xi Jinping. Soyez assurés, disent-ils à ceux d’entre nous au Sénat, qu’au premier plan de leurs conversations se trouvent les valeurs américaines comme la démocratie et les droits de l’homme – dont ils se sont engagés au début de cette année à guider leurs décisions de politique étrangère. Malheureusement, la suite reste creuse.

Si l’administration prend ces engagements au sérieux, où sont les sanctions « mesurées » promises par le candidat Biden pour les régimes corrompus ? Où sont les Américains de retour retenus en otage pendant des années sans voir leurs familles ? Où sont les programmes visant à promouvoir l’avancement des normes internationales ?

Inviter des pays avec des antécédents douteux en matière de droits de l’homme et des processus démocratiques encore plus douteux affaiblit tout l’intérêt du sommet.

Alors que 2021 tire à sa fin, les droits de l’homme et la démocratie semblent être plus bas dans la liste des priorités de politique étrangère du président Biden, certainement assez loin derrière le changement climatique.

J’ai d’abord salué la nouvelle selon laquelle l’administration ferait un pas en avant pour tenir ses promesses en organisant un « Sommet pour la démocratie », destiné à montrer au monde que les États-Unis sont déterminés à renforcer la démocratie chez eux et à l’étranger. Malheureusement, nous assistons à nouveau à un schéma prévisible de cette administration : le sommet a été annoncé prématurément et a déjà causé des maux de tête au Congrès, aux alliés et aux partenaires.

Il n’y a eu aucune transparence concernant la liste des invités et, pire encore, ma commission a appris que dans le cas du Kosovo, une véritable démocratie, des groupes extérieurs ont dû faire pression sur l’administration pour qu’elle lance une invitation après qu’elle ait été exclue de la liste. Ironiquement, l’administration Biden craignait qu’inviter le Kosovo ne mette en colère la Serbie, un voisin pas si démocratique, alors la Serbie a également reçu une invitation.

Inviter des pays avec des antécédents douteux en matière de droits de l’homme et des processus démocratiques encore plus douteux affaiblit tout l’intérêt du sommet. Peut-être le plus absurde, le Congrès n’a encore reçu aucune indication qu’il sera inclus. L’organe législatif le plus démocratique et délibérant au monde est exclu d’un sommet sur la démocratie, le premier du genre.

Un tel sommet offre également l’occasion d’inclure des groupes de la société civile du monde entier qui se taillent la part du lion dans la promotion de la démocratie dans leur pays d’origine. Ces gens sont littéralement en première ligne de la guerre entre autoritarisme et démocratie.

Avant qu’il ne soit trop tard, j’espère que l’administration trouvera la volonté d’inviter des personnes comme des défenseurs de la liberté à Hong Kong, en Birmanie, au Burundi, au Venezuela, au Zimbabwe, en Russie, en Biélorussie, en Hongrie, au Nicaragua et plus encore. La société civile est la cheville ouvrière entre nos actions ici à Washington et dans les capitales du monde entier, et l’expansion d’une société civile libre et robuste sans être entravée par une portée autoritaire excessive.

Ignorer ceux qui sont en première ligne serait une blessure auto-infligée qui ne guérira jamais.

Ce sommet devrait servir d’avertissement sévère à la menace de régimes autoritaires croissants dans le monde. La Chine, la Russie et l’Iran continuent d’accroître leur influence malveillante à travers le monde, et dans la plupart des cas, ils peuvent le faire sans moyens violents. Nous devons protéger nos démocraties dans tout ce que nous faisons – pas seulement nous réunir pour nous féliciter les uns les autres pour la tenue d’élections.

Si le passé est un précédent, je crains que ce sommet ne suive la voie de la COP 26 – beaucoup de discussions, aucune action. Nous pouvons nous attendre à plus de promesses, plus de discours, peut-être même plus d’engagements – mais pas de livrables.

