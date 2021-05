Le sommet de l’UE se retourne contre lui alors que des milliers de manifestants furieux descendent dans les rues au Portugal | Monde | Nouvelles

Au moins 3000 manifestants ont pris part à des manifestations contre l’échec de l’Union européenne à garantir que les citoyens du bloc soient employés et sortent de la pauvreté. Vendredi et samedi, des manifestants sont descendus dans les rues de la ville portugaise, où les dirigeants de l’UE s’étaient réunis pour un sommet. Telmo Silva, un ouvrier pétrolier licencié, l’un des manifestants, a déclaré: «S’ils ont des préoccupations sociales, ce n’est pas un sommet qui est nécessaire, mais des actions concrètes sur le terrain.

“Nous savons que les entreprises n’ont aucune préoccupation sociale.”

L’homme de 36 ans accuse Galp, l’entreprise qui l’emploie depuis 15 ans, «d’utiliser la transition énergétique pour supprimer des emplois, réduire les salaires et supprimer les avantages sociaux».

Il était l’un des 150 employés qui ont perdu leur emploi lors de la fermeture d’une importante raffinerie au Portugal.

Le Premier ministre portugais Antonio Costa avait déclaré à plusieurs reprises que le sommet social de Porto était destiné à rassurer les Européens.

Au lieu de cela, les manifestants ont déclaré qu’ils étaient déçus par l’incapacité de Bruxelles à tenir ses promesses.

Isabel Camarinha, secrétaire générale de la Confédération générale des travailleurs portugais, CGTP, qui a organisé la manifestation de samedi, a déclaré: «Les travailleurs estiment que les réponses nécessaires n’ont pas été données.

«Nous devons lutter contre cette politique de bas salaires, de pauvreté et de dégradation des services publics.»

Le chef du Bloc de gauche, qui a rejoint la manifestation après un contre-sommet avec d’autres dirigeants de la gauche anti-libérale européenne, a ajouté: «Ce sommet européen est une déception; il a abouti à une série de bonnes intentions et non à une seule mesure concrète. “

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se sont réunis vendredi dans la ville portugaise pour discuter de la stratégie des affaires sociales du bloc pour la prochaine décennie.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré: «La reprise (pandémique) en est encore à un stade précoce.

LIRE LA SUITE: Macron le perd avec les journalistes du sommet de l’UE sur la question de Joe Biden

Le président français Emmanuel Macron a déclaré en entrant dans les négociations: “Quel est le problème actuel? Il ne s’agit pas vraiment de propriété intellectuelle.

“Pouvez-vous donner la propriété intellectuelle à des laboratoires qui ne savent pas produire et qui ne produiront pas demain?”

“Le principal enjeu de la solidarité est la distribution des doses.”

Il a ajouté que la France travaillait main dans la main avec l’Allemagne sur la question.

Berlin a exprimé son opposition à l’idée jeudi.

Le président Biden a soutenu mercredi un appel de l’Inde et de l’Afrique du Sud à renoncer à la protection des brevets pour les vaccins COVID-19, répondant à la pression des législateurs démocrates et de plus de 100 autres pays, mais en colère contre les sociétés pharmaceutiques.

Certains responsables de l’UE affirment que cela pourrait prendre deux ans pour s’entendre sur les dérogations au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui la rendrait probablement sans rapport avec la pandémie actuelle.