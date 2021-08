in

C’était le sommet des Basques même si c’était dans les territoires de Burgos. C’était le Picón Blanc, à environ 60 kilomètres de Bilbao, et de nombreux Biscayens dans le fossé, des supporters qui, il y a un an, ne pouvaient même pas s’approcher de la Vuelta por el País Vasco, les routes étant fermées à cause de la pandémie.

Très proche mais respectant au moins l’obligation de mettre le masque, mais avec l’inconscient que, comme il a passé toute sa vie à faire du vélo, ils ont la mauvaise habitude de courir aux côtés des cyclistes, qui ne font normalement que quelques mètres.

La Vuelta semble déjà ce qu’elle a cessé d’être l’année dernière, juste au moment où la course depuis la dernière décennie a commencé à reprendre la force qu’elle avait perdue dans le passé en circulant trop de kilomètres sur les autoroutes, dans ce qui était un appel à la sieste pour les fans qui ont suivi la course à la télévision et une colère monumentale pour les automobilistes qui étaient piégés dans le sillage du peloton.

La première arrivée en haut a servi à vérifier que les fans veulent être proches de leurs idoles ; de faire du vélo, à la vitesse que leur permettent leurs jambes, et même de faire une chose absurde : chercher la photo du cycliste qui se trouve à proximité et perdre la sensation de le voir passer au-delà de l’écran du mobile.

Maintenant, après deux étapes qui devraient être résolues par le sprint, aujourd’hui à Molina de Aragón et demain à Albacete, si le vent de La Mancha ne l’empêche pas, le prochain pèlerinage des adeptes est réservé à l’étape de jeudi, sur la montée au Castell de Cullera , avant le rendez-vous important de vendredi avec les pistes d’Alicante.

Et, surtout, à la rencontre avec la vraie montagne, dimanche, à Velefique, où il sera interdit de céder du terrain aux fuites comme hier.