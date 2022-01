Le sommet dynamique du Gujarat reporté en raison de la flambée de Covid-19

Le ministre du Revenu Rajendra Trivedi a déclaré que cette décision était une mesure de précaution dans l’intérêt plus large des citoyens.

Le gouvernement du Gujarat a reporté jeudi la 10e édition du Vibrant Gujarat Global Investors Summit (VGGIS) à la suite de la flambée des cas de Covid-19, en particulier dans la ville jumelle d’Ahmedabad-Gandhinagar. L’événement de grande envergure devait se tenir du 10 au 12 janvier au Mahatma Mandir à Gandhinagar.

Après une réunion d’examen de haut niveau sur la situation de Covid-19, le bureau du ministre en chef Bhupendra Patel a publié une déclaration disant : « La nouvelle variante du coronavirus, Omicron, a été vue parmi les nouveaux cas de Covid-19 au Gujarat. L’administration de l’État prend des précautions en traitant les patients et en créant des dispositifs d’isolement pour eux… Compte tenu de la situation globale et… en gardant à l’esprit le bien-être de tous les citoyens de l’État, le ministre en chef a décidé de reporter pour le moment le VGGIS 2022.

Jeudi matin, le Gujarat avait signalé plus de 3 350 nouveaux cas de Covid-19, dont plus de 50 cas Omicron. Selon le département de la santé de l’État, il y a près de 8 000 cas actifs au Gujarat. Parmi ceux-ci, environ 10% des patients ont été hospitalisés, la plupart des patients ne présentant que des symptômes bénins, a déclaré un responsable du département de l’intérieur de l’État.

Le ministre de l’Éducation du Gujarat et porte-parole du gouvernement, Jitu Vaghani, a déclaré que le sommet n’avait pas été annulé, mais suspendu. Le ministre du Revenu Rajendra Trivedi a déclaré que cette décision était une mesure de précaution dans l’intérêt plus large des citoyens.

Cinq hauts responsables de l’IAS, dont le secrétaire en chef supplémentaire à la santé et le commissaire à la santé du Gujarat, ont été testés positifs pour Covid-19 un jour avant le report du sommet. Le ministre d’État à la Pêche, Narmada, aux ressources en eau et à l’approvisionnement en eau, Jitu Chaudhary, a également été testé positif mercredi.

Le gouvernement de l’État a projeté la 10e édition de VGGIS comme la plus grande depuis sa création en 2002, avec 26 nations se joignant en tant que pays partenaires. La neuvième édition en 2019 comptait 16 pays partenaires.

Des dirigeants étrangers tels que le Premier ministre russe Mikhaïl Vladimirovitch, le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, le Premier ministre mauricien Pravind Kumar Jugnauth, le Premier ministre népalais Sher Bahadur Daube et le Premier ministre slovène Janez Jana devaient partager l’estrade avec le Premier ministre Narendra Modi lors de la cérémonie inaugurale le 10 janvier. Cependant, Nyusi et son épouse, Isaura, ont été testés positifs et se sont isolés il y a quelques jours, ce qui a entraîné l’annulation de la participation de la délégation mozambicaine mercredi.

Des industriels de premier plan, dont Mukesh Ambani, Gautam Adani, Kumar Mangalam Birla, Sunil Bharti Mital, N Chandrasekharan, Ashok Hinduja et Harsh Goenka, devaient assister en personne à l’événement. Les principaux industriels étrangers comme le président exécutif de Nayara Energy, Tony Fountain ; le président de Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki ; et Tadashi Maeda, gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale, devaient également être présents.

Pendant ce temps, le gouvernement de l’État a également décidé de suspendre le festival de cerfs-volants et l’exposition florale au bord de la rivière Sabarmati, organisés en marge de chaque édition de VGGIS.

