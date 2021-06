Le sommet était un piège de propagande 10z viral

in

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts :

Biden a tendu le piège en avertissant Poutine qu’il serait désastreux pour la Russie si Navalny devait mourir en prison. https://www.cnn.com/2021/06/16/politics/alexey-navalny-biden-putin-geneva/index.html

Avec le piège tendu, la préstituée d’ABC Rachel Scott a tendu le piège lors de la conférence de presse ouverte de Poutine après le sommet. Elle a déguisé une accusation en question :

« La liste de vos opposants politiques morts, emprisonnés ou emprisonnés est longue et vous avez désormais empêché quiconque soutient [Russian opposition leader Alexey Navalny] se présenter aux élections. Ma question est donc, Monsieur le Président, de quoi avez-vous si peur ?

Poutine a répondu que Navalny avait sciemment rompu les termes de sa libération conditionnelle. La presse titrée Rachel Scott a de nouveau frappé Poutine :

« Vous n’avez pas répondu à ma question, monsieur. Si tous vos opposants politiques sont morts, en prison, empoisonnés, cela n’envoie-t-il pas le message que vous ne voulez pas d’un combat politique équitable ? »

CNN, qui a titré l’avertissement de Biden à Poutine, s’est assuré que le coup de propagande de la présidente d’ABC Rachel Scott touche un large public en répétant la confrontation de Scott avec Poutine : https://www.cnn.com/2021/06/16/media/abc-news -reporter-poutine/index.html

La population mondiale n’était pas au courant de ce qui a été dit lors de la réunion Biden-Poutine. Ce que les gens savent de la réunion vient de la conférence de presse qui a suivi. Ce que les gens ont retenu de la conférence de presse, c’est que Poutine est un tyran qui empoisonne et arrête l’opposition.

En d’autres termes, la Russie de Poutine est le renouveau de l’Union soviétique.

Quelles que soient les intentions de Biden et les espoirs de Poutine, il n’y a aucune possibilité d’améliorer les relations tant que Washington a des aspirations hégémoniques et tant que Washington a besoin de la “menace russe” pour justifier le budget annuel de 1 000 milliards de dollars du complexe militaire/sécurité et l’OTAN que Washington utilise pour contrôler la politique étrangère de l’Europe.

