Le sommet . revient la semaine prochaine: l’ordre du jour est publié avec Andy Jassy, ​​Ciara et d’autres

Nous travaillons depuis des mois sur notre . Summit réinventé, le premier événement majeur que nous avons organisé depuis fin 2019. Et nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce que nous avons à venir les 4 et 5 octobre : des happy hours amusants et quelques autres surprises en magasin aussi.

Maintenant dans sa 10e année, le sommet . 2021 aura une apparence et une sensation un peu différente – y compris à la fois des options de visualisation virtuelle et une expérience en personne limitée dans le très cool espace événementiel Block 41 au centre-ville de Seattle.

Les billets sont toujours disponibles, alors rendez-vous ici pour acheter vos billets virtuels ou VIP en personne. La programmation de cette année est l’une de nos meilleures jamais, et nous sommes ravis de ramener les événements . de manière sûre pour présenter le journalisme en direct depuis la scène.

L’agenda complet du Sommet est affiché sur le site de l’événement sous l’onglet Calendrier, mais nous voulions partager quelques faits saillants ci-dessous.

Soirée d’ouverture: Nous donnerons le coup d’envoi des festivités du Sommet le lundi 4 octobre, avec une soirée d’ouverture à 16h suivie de notre première session à 17h : Une discussion approfondie au coin du feu avec d’anciens Spencer Rascoff, PDG du groupe Zillow. L’ancien dirigeant de Hotwire et Expedia n’a pas ralenti depuis qu’il a quitté Zillow, financé une poignée de nouvelles entreprises, lancé une SPAC qui a acquis le service immobilier Offerpad et même lancé une nouvelle startup de réseautage social axée sur l’alimentation avec sa fille adolescente. Vous ne voudrez pas manquer cette session rapide axée sur l’innovation, les startups, les médias, l’économie et bien plus encore.

Où Andy Jassy emmènera-t-il Amazon ? Le nouveau PDG du géant de la technologie nous rejoint au . Summit à 10 heures le mardi 5 octobre pour sa première interview en direct sur scène depuis qu’il a pris les rênes de l’une des entreprises les plus influentes au monde. Leader de longue date de la division cloud d’Amazon Web Services, leader du marché, Jassy prend le contrôle de la société de Seattle à l’un des moments les plus charnières de son histoire, confrontée à une surveillance croissante de l’extérieur et à la pression des actionnaires pour poursuivre le rythme d’innovation et de croissance d’Amazon. , tout en essayant de mettre en œuvre de nouveaux principes de leadership qui reconnaissent l’impact de l’entreprise sur sa main-d’œuvre et le monde. Nous aurons de nouvelles informations sur Jassy en tant que leader et Amazon en tant qu’entreprise lors de cette session . Summit.

Ciara – qui nous rejoint sur la scène du . Summit à 11 h 25 le 5 octobre – est devenue célèbre en musique alors qu’elle n’avait que 19 ans avec son premier album de 2004, Goodies, qui a remporté deux nominations aux Grammy. La superstar mondiale a ensuite sorti six autres albums et a remporté un Grammy Award en 2006 tout en élargissant sa carrière au théâtre et aux affaires. Rejoignez-nous pour découvrir les idées de l’un des plus grands noms du divertissement.

Investir dans des moyens innovants pour arrêter le changement climatique: Le monde est confronté à une tâche monumentale : éliminer les émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre de toutes les facettes de notre vie, des centrales électriques aux navires, avions et automobiles, de la production alimentaire à l’acier et au béton qui sont à la base de la construction. Lors de cette table ronde à 13 h 50 le 5 octobre, des experts et des innovateurs partagent des messages pleins d’espoir sur la façon dont nous, en tant que société, pouvons faire face aux conséquences climatiques désastreuses.

Ce n’est qu’un petit échantillon de ce qui vous attend la semaine prochaine.

Si vous ne pouvez pas faire cette programmation impressionnante en personne, nous sommes ravis d’offrir des billets de bourse gratuits à ceux qui souhaitent se connecter virtuellement au Sommet. Les organisations à but non lucratif, les étudiants, les startups, les militaires et autres qui se sentent éligibles pour les billets de bourse – fournis grâce à un partenariat avec notre sponsor présentateur du Sommet Bank of America – peuvent nous envoyer un e-mail à events@geekwire.com pour obtenir des laissez-passer.

En plus de Bank of America, nous tenons à remercier tous nos formidables sponsors or du . Summit : Wave Business, ALLtech, EY, Martin Selig Real Estate, Microsoft, Pacaso et Slalom. Merci également aux sponsors argent : bcra, Wilson Sonsini, Ziply Fiber, MotionForge et Genpact.

Aussi, une note rapide sur les précautions de santé et de sécurité de .. Nous suivons toutes les exigences sanitaires des États et du gouvernement fédéral, et exigeons une preuve de vaccination afin de participer au sommet en personne. Consultez la politique COVID complète dans la FAQ sur le site de l’événement ici.

Correction : Ce message a été mis à jour avec la bonne entreprise que Rascoff a rendue publique via un SPAC.